Siêu dự án sân bay lớn nhất miền Bắc trị giá gần 200.000 tỷ, rộng 1.900 ha tại địa phương giáp Hà Nội sắp đạt bước tiến mới

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, đến nay, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng hơn 1.800 ha trong tổng số hơn 1.900 ha phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đạt hơn 94,2% kế hoạch.

Trong diện tích đã giải phóng mặt bằng, có 1.256 ha đất nông nghiệp, 53,4 ha đất ở và hơn 531 ha đất khác. Các địa phương liên quan, trong đó có xã Gia Bình đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư cả phần đất nông nghiệp với diện tích khoảng 800 ha.

Tại các xã Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp liên quan cũng đã được bàn giao, hiện chỉ còn vướng một phần đất ở.

Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đẩy nhanh xác minh nguồn gốc đất, chi trả bồi thường và hoàn thiện hồ sơ. Phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm nay, tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Được biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng (tương đương gần 8 tỷ USD), với diện tích sử dụng đất khoảng 1.900 ha. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Sân bay được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa quy mô lớn trong dài hạn.

Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).

Không dừng lại ở quy mô, điểm khác biệt cốt lõi của Gia Bình nằm ở mô hình phát triển tích hợp. Theo đó, sân bay được xây dựng như một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, bao gồm tổ hợp thương mại - logistics - dịch vụ hỗ trợ hành khách, kết hợp hệ thống an ninh, cứu nạn, giao thông kết nối đa phương thức và các công trình phụ trợ khác. Đồng thời là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050, con số này tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình còn được định vị là công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC 2027.