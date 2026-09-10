Hơn 5.800 chỗ ở cho thuê tại Hà Nội bỏ trống

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc công khai nhằm minh bạch thông tin về số chỗ ở, căn hộ còn trống tại các khu nhà do Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội được giao quản lý. Qua đó, người có nhu cầu và đủ điều kiện thuê nhà có thể tiếp cận thông tin để đăng ký thuê.

Theo số liệu được công khai trong tháng 8/2026, tại khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng (phường Việt Hưng) có tổng cộng 515 căn hộ. Trong đó, 513 căn hộ đang được cho thuê và 2 căn hộ còn trống.

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) còn 2.712 chỗ ở cho thuê còn trống, tương đương khoảng 339 căn hộ.

Tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (phường Từ Liêm) có tổng cộng 7.368 chỗ ở, được bố trí theo quy mô 6 chỗ ở/căn hộ. Hiện 4.279 chỗ ở đang được cho thuê, còn 3.089 chỗ ở bỏ trống, tương đương khoảng 515 căn hộ.

Trong khi đó, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) có tổng cộng 5.520 chỗ ở, với quy mô 8 chỗ ở/căn hộ. Hiện có 2.808 chỗ ở đang được cho thuê và 2.712 chỗ ở còn trống, tương đương khoảng 339 căn hộ.

Như vậy, hai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, Mỹ Đình II có tổng cộng 5.801 chỗ ở cho thuê còn trống...