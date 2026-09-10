Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 5.800 chỗ ở cho thuê tại Hà Nội bỏ trống

| | Bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai số liệu về chỗ ở, căn hộ đang cho thuê và còn trống tại hai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, Mỹ Đình II và khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng. Theo đó, tổng cộng có hơn 5.800 chỗ ở cho thuê còn trống.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc công khai nhằm minh bạch thông tin về số chỗ ở, căn hộ còn trống tại các khu nhà do Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội được giao quản lý. Qua đó, người có nhu cầu và đủ điều kiện thuê nhà có thể tiếp cận thông tin để đăng ký thuê.

Theo số liệu được công khai trong tháng 8/2026, tại khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng (phường Việt Hưng) có tổng cộng 515 căn hộ. Trong đó, 513 căn hộ đang được cho thuê và 2 căn hộ còn trống.

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) còn 2.712 chỗ ở cho thuê còn trống, tương đương khoảng 339 căn hộ.

Tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (phường Từ Liêm) có tổng cộng 7.368 chỗ ở, được bố trí theo quy mô 6 chỗ ở/căn hộ. Hiện 4.279 chỗ ở đang được cho thuê, còn 3.089 chỗ ở bỏ trống, tương đương khoảng 515 căn hộ.

Trong khi đó, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) có tổng cộng 5.520 chỗ ở, với quy mô 8 chỗ ở/căn hộ. Hiện có 2.808 chỗ ở đang được cho thuê và 2.712 chỗ ở còn trống, tương đương khoảng 339 căn hộ.

Như vậy, hai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, Mỹ Đình II có tổng cộng 5.801 chỗ ở cho thuê còn trống...

Theo Ninh Phan

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông tại nước nghèo bậc nhất thế giới nhưng sở hữu “kho báu” của ngành xe điện

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông tại nước nghèo bậc nhất thế giới nhưng sở hữu “kho báu” của ngành xe điện Nổi bật

Tuyến cao tốc 105 km đẹp và hiện đại bậc nhất Việt Nam hút loạt ông lớn Vingroup, Sunshine Group, Hoà Phát…đổ về đầu tư

Tuyến cao tốc 105 km đẹp và hiện đại bậc nhất Việt Nam hút loạt ông lớn Vingroup, Sunshine Group, Hoà Phát…đổ về đầu tư Nổi bật

"Nhận nhà trước, thanh toán sau": Thêm dư địa tài chính cho người mua nhà

"Nhận nhà trước, thanh toán sau": Thêm dư địa tài chính cho người mua nhà

08:00 , 10/09/2026
Mua nhà tại Van Phuc City: tích lũy tài sản dài hạn trong chu kỳ hạ tầng mới

Mua nhà tại Van Phuc City: tích lũy tài sản dài hạn trong chu kỳ hạ tầng mới

08:00 , 10/09/2026
Bán nhà chưa đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Bán nhà chưa đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

06:59 , 10/09/2026
Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Chuyên gia kiến nghị mở cuộc thi ý tưởng công khai

Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Chuyên gia kiến nghị mở cuộc thi ý tưởng công khai

06:59 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên