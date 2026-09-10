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Mua nhà tại Van Phuc City: tích lũy tài sản dài hạn trong chu kỳ hạ tầng mới

| | Bất động sản

Mua nhà tại Van Phuc City: tích lũy tài sản dài hạn trong chu kỳ hạ tầng mới

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm biến động, câu hỏi “tiền nhàn rỗi nên gửi ngân hàng hay đầu tư bất động sản?” tiếp tục được quan tâm. Thực tế thấy, những khu vực nằm trên các trục hạ tầng trọng điểm thường gia tăng đáng kể giá trị khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

‏Hạ tầng đi trước - Giá trị bất động sản thường tăng trưởng theo sau‏

‏Phú Mỹ Hưng là ví dụ điển hình khi đại lộ Nguyễn Văn Linh cùng hệ thống hạ tầng nội khu hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo khu Nam TP.HCM và hình thành một trung tâm đô thị với hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.‏

‏Tương tự, Thảo Điền và Thủ Thiêm chuyển mình khi hầm vượt sông Sài Gòn, các cây cầu kết nối và tuyến Metro số 1 từng bước được triển khai. Khả năng kết nối được cải thiện, thúc đẩy nhu cầu an cư và đầu tư. Đây cũng là cơ sở để thị trường quan tâm những khu vực đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng mới, trong đó có Van Phuc City.‏

‏Mua nhà tại Van Phuc City: tích lũy tài sản dài hạn trong chu kỳ hạ tầng mới‏ - Ảnh 1.

‏Diamond Sky sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích hiện đại, không gian bán đảo trong lành - Ảnh: PC‏

‏Diamond Sky tọa lạc tại Van Phuc City, trên trục Quốc lộ 13, tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với khu vực phía Bắc. Theo định hướng phát triển, Quốc lộ 13 được nghiên cứu nâng cấp, mở rộng nhằm tăng năng lực lưu thông và cải thiện kết nối khu vực.‏

‏Bên cạnh đường bộ, Van Phuc City còn được kỳ vọng hưởng lợi từ định hướng phát triển Metro số 3B, tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM với phía Bắc thành phố. Sự kết hợp giữa đường bộ được nâng cấp và giao thông công cộng tạo lợi thế kết nối cho các khu vực nằm trong hành lang phát triển mới. ‏

‏Khi tuyến giao thông chiến lược được nâng cấp, các khu vực xung quanh thường hưởng lợi nhờ khả năng tiếp cận thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ và đô thị. Diamond Sky đang đón thêm động lực tăng trưởng từ hạ tầng.‏

‏Diamond Sky, lựa chọn cho bài toán tích lũy tài sản dài hạn‏

‏Gửi tiết kiệm thường được xem là phương án bảo toàn vốn với mức sinh lời ổn định. Trong khi đó, khách hàng hướng đến gia tăng tài sản dài hạn thường quan tâm bất động sản tại những khu vực có tiềm năng phát triển nhờ dư địa gia tăng giá trị.‏

‏Mua nhà tại Van Phuc City: tích lũy tài sản dài hạn trong chu kỳ hạ tầng mới‏ - Ảnh 2.

‏Công trình nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á kế bên Diamond Sky‏

‏Nhiều khu vực từng bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng mạnh đã ghi nhận sự thay đổi về mặt bằng giá sau khi kết nối hoàn thiện. Với Diamond Sky, lợi thế không chỉ đến từ vị trí trung tâm Van Phuc City, mà còn ở thời điểm dự án phát triển khi khu vực đón nhận những động lực hạ tầng quan trọng.‏

‏Bên cạnh tiềm năng dài hạn, Diamond Sky hiện áp dụng chính sách thanh toán nhanh với mức chiết khấu lên đến 9,5%, tạo thêm lợi thế tài chính cho khách hàng. Đáp ứng nhu cầu an cư, vừa hướng đến mục tiêu tích lũy dài hạn.‏

‏Căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky‏

‏Hotline: 1800 6363‏

‏Website: ‏ ‏diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/‏

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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