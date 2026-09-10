Bán nhà chưa đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Phạt nặng nhiều loại vi phạm

Theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh BĐS, nhiều vi phạm trong mua bán BĐS có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Nhiều vi phạm trong mua bán BĐS bị phạt đến 1 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Trong đó, hành vi đưa nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện có thể bị phạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Mức phạt tương tự được áp dụng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Với hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án BĐS, mức phạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng được áp dụng đối với hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở khi chưa đáp ứng đủ điều kiện. Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất cho tổ chức không đủ điều kiện cũng chịu mức phạt này.

Cũng theo Nghị định 339, chủ đầu tư có thể bị phạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện, nguyên tắc theo quy định. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS không đúng hình thức, phạm vi kinh doanh.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh BĐS từ 3-6 tháng. Đồng thời, phải hoàn trả cho bên nhận chuyển nhượng toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định và khoản lợi tức phát sinh.

Đối với việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, Nghị định 339 cũng quy định mức phạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu việc chuyển nhượng không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Bên chuyển nhượng ngoài chịu phạt còn phải hoàn trả cho bên nhận chuyển nhượng toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định, kèm khoản lợi tức phát sinh.

Cung cấp dữ liệu sai, thiếu cũng bị phạt nặng

Không cung cấp đầy đủ số liệu về nhà ở và thị trường BĐS bị phạt đến 1 tỷ đồng

Không chỉ các giao dịch BĐS, Nghị định 339 còn đặt ra mức xử phạt rất cao đối với việc cung cấp dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Theo đó, tổ chức không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ số liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định có thể bị phạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tổ chức vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh BĐS từ 3-6 tháng.

Quy định này đáng chú ý trong bối cảnh thông tin về nguồn cung, giao dịch, giá bán và tình trạng pháp lý của dự án có ảnh hưởng lớn đến quyết định của người dân, doanh nghiệp cũng như công tác quản lý thị trường.

Theo chuyên gia, dữ liệu thị trường không chính xác không chỉ là vấn đề hành chính mà còn có thể tạo ra những tác động dây chuyền. Khi thông tin đầu vào bị sai lệch, cơ quan quản lý có thể gặp khó khăn trong đánh giá cung - cầu, doanh nghiệp khó xây dựng kế hoạch đầu tư, trong khi người mua có nguy cơ đưa ra quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ.

Vì vậy, việc đưa hành vi cung cấp dữ liệu không chính xác, không đầy đủ vào nhóm có mức phạt tới 1 tỷ đồng cho thấy yêu cầu về tính minh bạch của thị trường đang được đặt ở mức cao hơn.