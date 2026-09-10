"Nhận nhà trước, thanh toán sau": Thêm dư địa tài chính cho người mua nhà





Tại Izumi City, chính sách Bảo lãnh thanh toán (Bank Guarantee) mở ra một hướng tiếp cận mới trong bài toán tài chính dành cho người mua nhà: khách hàng thanh toán 60% để nhận nhà, trong khi 35% tiếp theo được ngân hàng bảo lãnh và thanh toán theo tiến độ trong 24 tháng.

Giảm áp lực tài chính tại thời điểm nhận nhà

Trong hành trình mua nhà, thời điểm nhận bàn giao thường cũng là lúc nhiều nghĩa vụ tài chính tập trung cùng lúc. Bên cạnh khoản thanh toán với chủ đầu tư, người mua còn cần nguồn lực để hoàn thiện nội thất, chuyển nhà và chuẩn bị cho những nhu cầu mới sau khi dọn về. Ngay cả với những gia đình có nguồn thu và khả năng tích lũy ổn định, việc phải huy động một lượng vốn lớn trong thời gian ngắn vẫn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính.

Thông thường, khách hàng cần hoàn tất 95% giá trị hợp đồng để nhận bàn giao, 5% còn lại thanh toán khi nhận sổ hồng. Với chính sách Bảo lãnh thanh toán do Nam Long phối hợp cùng ngân hàng đối tác triển khai tại Izumi City, người mua có thể nhận nhà sau khi thanh toán 60%. Phần 35% tiếp theo được ngân hàng bảo lãnh tại thời điểm bàn giao và khách hàng có đến 24 tháng để hoàn tất theo tiến độ.

Nhờ đó, người mua có thêm thời gian thu xếp phần giá trị còn lại mà không phải vay hoặc nhận nợ ngay đối với khoản 35% được bảo lãnh. Sau khi nhận bàn giao, căn nhà có thể được đưa vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê, trong khi khách hàng tiếp tục cân đối kế hoạch chi trả.

Ông Trần Vĩ Thành, đại diện sàn giao dịch Nam Long cho biết "trong bối cảnh lãi suất thị trường chưa có nhiều tín hiệu giảm, đây là một giải pháp mang tính thực tế đối với người mua nhà."

Ông Trần Vĩ Thành (ngoài cùng bên trái) chia sẻ về giải pháp tài chính, giúp người mua có thêm lựa chọn.

Mở thêm dư địa chủ động cho người mua

Điểm đáng chú ý của phương án này nằm ở khoảng thời gian 24 tháng để người mua hoàn tất phần giá trị tiếp theo sau khi đã nhận nhà. Trong giai đoạn đó, khách hàng có thể phân bổ nguồn tiền cho việc hoàn thiện nhà, duy trì quỹ dự phòng, hoạt động kinh doanh hoặc các nhu cầu khác của gia đình.

Khi ký hợp đồng mua bán và lựa chọn tham gia chính sách, khách hàng được xem xét cấp hạn mức bảo lãnh và hạn mức vay trên cùng tài sản. Sau khi nhận bàn giao, nếu tại một đợt thanh toán khách hàng chưa sẵn sàng vốn tự có, khoản vay có thể được kích hoạt theo các điều kiện của ngân hàng. Cách thức này tạo thêm lựa chọn trong quá trình thu xếp tài chính, thay vì phải sử dụng vốn vay ngay từ thời điểm nhận nhà.

Chính sách Bảo lãnh thanh toán giúp các gia đình linh hoạt hơn trong việc cân đối và phân bổ dòng tiền sau khi nhận nhà.

Bà Trương Ngọc Minh, nhà đầu tư bất động sản, chia sẻ: "Đây là một điều kiện rất thoáng cho khách hàng, vì lúc đó khách hàng sẽ có một khoảng thời gian giãn ra để thanh toán, không tạo áp lực tài chính, rất phù hợp cho gia đình. Nếu có điều kiện, đây cũng là một lựa chọn phù hợp để mua ở luôn."

Ở góc nhìn thị trường, ông Chề Triệu Đạt, đại diện đại lý Rex Holdings, nhận định: "Bảo lãnh thanh toán thực sự là một chính sách ấn tượng, gần như lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường bất động sản. Khách hàng chỉ mới thanh toán 60% đã được sở hữu nhà, có thể khai thác cho thuê hoặc vào ở ngay, trong khi phần còn lại được thanh toán dài hạn mà không cần vay nợ."

Với cấu trúc này, giá trị tài sản khách hàng phải thanh toán không thay đổi. Điểm khác biệt nằm ở việc tạo thêm khoảng đệm cho những người mua có nguồn thu ổn định và cần duy trì thanh khoản cho các kế hoạch khác.

Từ giải pháp tài chính đến giá trị thực của tài sản

Việc triển khai chính sách Bảo lãnh thanh toán gắn với những yêu cầu đối với tài sản đứng sau chương trình. Theo thông tin từ OCB, ngân hàng đánh giá dự án trên nhiều yếu tố, từ pháp lý, chất lượng và giá trị tài sản đến uy tín chủ đầu tư, tiến độ hoàn thiện và khả năng bàn giao.

Sự đồng hành của ngân hàng bổ sung thêm một phương án cho người mua, đồng thời cũng cho thấy tài sản được bảo lãnh chính là bảo chứng của "bất động sản giá trị thực" - những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có khả năng khai thác và tích sản dài hạn.

Izumi City, khu đô thị tích hợp quy mô khoảng 170 ha, tọa lạc ngay tâm điểm khu vực đô thị mới ven sông tại TP Đồng Nai, cùng triển vọng phát triển hạ tầng, kinh tế, thu hút FDI và nguồn lực chuyên gia là những yếu tố được ngân hàng đánh giá cao trong khả năng thu hút nhu cầu ở thực của khu vực.

Izumi Canaria – phân khu thấp tầng thứ 2 tại Izumi City - được phát triển theo định hướng đáp ứng nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn, dự kiến bàn giao cuối từ năm 2026.

Chính sách "nhận nhà trước, thanh toán sau" được đưa ra trong bối cảnh dự án sắp bàn giao hàng nhà cùng hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang tăng tốc về đích cuối năm nay, tạo thêm khoảng thời gian để người mua cân đối nguồn vốn, trong khi tài sản có thể nhận và được đưa vào sử dụng sớm hơn. Trên nền tảng một dự án đáp ứng các tiêu chí thẩm định của ngân hàng, phương án này mở thêm lựa chọn tiếp cận Izumi City cho nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn.