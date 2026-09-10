Cận cảnh dự án công viên Phú Thượng nằm trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) đang được xây dựng tại khu vực dưới chân cầu Thăng Long, với diện tích gần 20ha, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.
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Là một hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, công trình được kỳ vọng góp phần hình thành không gian công cộng ven sông, cải thiện cảnh quan đô thị và tạo thêm địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực phía Bắc Thủ đô.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dự án, nhiều hạng mục đang được triển khai, máy móc được huy động thi công trên phần mặt bằng đã bàn giao.
Hà Nội Mới