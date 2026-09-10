Cận cảnh dự án công viên Phú Thượng nằm trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Là một hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, công trình được kỳ vọng góp phần hình thành không gian công cộng ven sông, cải thiện cảnh quan đô thị và tạo thêm địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực phía Bắc Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dự án, nhiều hạng mục đang được triển khai, máy móc được huy động thi công trên phần mặt bằng đã bàn giao.

Khu vực triển khai xây dựng Công viên công cộng Phú Thượng - công trình mở đầu trong chiến lược phát triển không gian cảnh quan ven sông Hồng của Hà Nội. Ảnh: Cao Kỳ

Mặt bằng đã bàn giao được quây rào để phục vụ thi công dự án. Ảnh: Cao Kỳ

Một số hạng mục của công viên đã được triển khai. Ảnh: Cao Kỳ

Máy móc trên công trường công viên Phú Thượng. Ảnh: Cao Kỳ

Đại diện đơn vị thi công có mặt tại dự án. Ảnh: Tuệ Lâm

Công viên sở hữu không gian mở hướng ra sông Hồng. Ảnh: Tuệ Lâm

Theo quy hoạch, điểm đầu của dự án tại Km11+595, khu vực tiếp giáp cầu Thăng Long bên hữu ngạn sông Hồng; điểm cuối tại Km12+195, kết nối với điểm cuối của khu công viên Phú Thượng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 0,6km. Ảnh: Tuệ Lâm

Hệ thống bờ kè, cống thoát nước nằm trong khu vực triển khai dự án. Ảnh: Tuệ Lâm