Cục Thuế yêu cầu bảo mật danh tính người nộp thuế phản ánh tiêu cực, chấn chỉnh thái độ công chức thuế

Cục Thuế đã ban hành Công văn số 6240/CT-VP, yêu cầu cơ quan thuế các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về đo lường sự hài lòng của người nộp thuế. Hoạt động này nhằm ghi nhận ý kiến từ người dân, doanh nghiệp, qua đó cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của công chức thuế.

Theo Cục Thuế, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai vẫn còn hạn chế. Một số cơ quan thuế cấp cơ sở chưa chủ động thực hiện quy chế, tỷ lệ người nộp thuế tham gia khảo sát còn khiêm tốn.

Không tự ý công khai danh tính người phản ánh

Một trong những yêu cầu được Cục Thuế đặt ra là cơ quan thuế phải thường xuyên theo dõi kết quả khảo sát trên hệ thống, kịp thời nắm bắt phản hồi của người nộp thuế để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đặc biệt, khi phát hiện thông tin “nóng” từ các phản ánh về lý do đánh giá “Rất không hài lòng” liên quan đến thái độ công chức hoặc dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, thủ trưởng cơ quan thuế phải chỉ đạo chấn chỉnh ngay.

Trường hợp cần danh tính người phản ánh để xác minh tình huống cụ thể, cơ quan thuế phải báo cáo Cục Thuế để được cung cấp thông tin, tuyệt đối không tự ý công khai danh tính của người nộp thuế. Công chức thực hiện xác minh phải độc lập, không liên quan đến nội dung phản ánh.

Cùng với việc xử lý thông tin khảo sát, Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế địa phương chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng hạn; chấn chỉnh tác phong, thái độ giao tiếp của công chức.

Các đơn vị cũng phải xử lý dứt điểm kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, giải quyết khiếu nại đúng quy định. Công chức thuế cần sẵn sàng tiếp nhận góp ý với tinh thần cầu thị.

Tích hợp mã QR khảo sát trên quyết định kiểm tra, xử lý vi phạm

Để người nộp thuế thuận tiện tham gia đánh giá, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế chủ động tạo mã QR dẫn trực tiếp đến cổng đánh giá trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Mã QR phải được tích hợp trên các văn bản, quyết định hành chính do cơ quan thuế ban hành có liên quan đến người nộp thuế, như quyết định kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm hoặc quyết định giải quyết khiếu nại.

Song song với đó, cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ niêm yết tại trụ sở, trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã đến đăng tải trên trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội chính thức như Zalo, Facebook.

Thông tin về khảo sát cũng được phổ biến thông qua các chương trình đối thoại, tin nhắn, email và phương tiện truyền thông đại chúng nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia góp ý.

Dự kiến từ tháng 10/2026, Cục Thuế tiếp tục triển khai khảo sát định kỳ đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế năm 2026, theo Mẫu số 01 kèm Quyết định số 1345/QĐ-CT. Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị chu đáo, tăng cường tuyên truyền để khảo sát bảo đảm tính khách quan và đạt kết quả thực chất.

Hơn 250.000 người nộp thuế tham gia đánh giá định kỳ năm 2025

Hoạt động đo lường sự hài lòng của người nộp thuế được triển khai trên cơ sở Quyết định số 1345/QĐ-CT ngày 20/6/2025 về kế hoạch đo lường sự hài lòng và Quyết định số 3622/QĐ-CT ngày 12/12/2025 về quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin đo lường.

Từ tháng 7/2025, ngành Thuế đã thực hiện đo lường bằng phương thức điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn.

Theo số liệu Cục Thuế công bố, năm 2025 có hơn 250.000 người nộp thuế tham gia đánh giá định kỳ, với chỉ số hài lòng chung đạt 92,3%. Bên cạnh đó, hơn 84.000 lượt người nộp thuế tham gia đánh giá thường xuyên đối với công chức và kết quả giải quyết công việc.

Trong năm 2026, tính đến ngày 21/8, hệ thống tiếp tục ghi nhận gần 50.000 lượt đánh giá thường xuyên từ người dân và doanh nghiệp.

Cục Thuế xác định việc ghi nhận, tiếp thu và xử lý phản hồi của người nộp thuế là cơ sở để cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức và đưa hoạt động khảo sát đi vào thực chất.