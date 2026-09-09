Chỉ đạo mới nhất từ Thủ tướng về 3 dự án luật lớn liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản: Cần hoàn thành việc này trước 11/9

Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan tiến hành tổng rà soát hệ thống pháp luật, các quy định có liên quan.

Theo đó, Chính phủ đã thông qua chính sách của cả 3 dự án luật và trình Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi 3 luật; trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, của các Bộ, địa phương, các Bộ chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự án luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Sau cuộc họp này sẽ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. Theo kế hoạch, 3 dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào cuối năm 2026.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới; nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Thủ tướng đặt ra là bảo đảm tính thống nhất giữa ba dự án luật với Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, pháp luật về thuế và các văn bản có liên quan.﻿

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự thảo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát nội dung.

Các dự án luật, luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Trung ương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, chỉ đạo của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW.

Việc xây dựng và trình các dự thảo phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những nguyên tắc về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức lấy ý kiến đồng thời đối với cả 3 dự án luật theo hướng rộng rãi và thực chất. Các cơ quan soạn thảo cần tham vấn đầy đủ đối tượng chịu tác động, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội và đoàn thể.

Khi lấy ý kiến nhân dân, cơ quan chức năng phải giải thích rõ mục tiêu và nội hàm của từng chính sách, tránh phát sinh những cách hiểu khác nhau hoặc tình trạng người dân chưa nắm đầy đủ nội dung được đề xuất.

Các bộ chủ trì soạn thảo phải cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, pháp lý và khoa học. Mục tiêu là bảo đảm các đạo luật sau khi được thông qua có thể đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thực chất.

Tác động của các chính sách cần được đánh giá toàn diện; các quy định chuyển tiếp phải được rà soát kỹ để tránh khoảng trống hoặc xung đột pháp lý, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan rà soát và chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Yêu cầu đặt ra là không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không thể triển khai do vướng mắc từ những quy định có liên quan.

Cắt giảm thủ tục, tăng kết nối dữ liệu

Đối với các nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định rõ nhóm chính sách cần đưa vào luật và nhóm chính sách sẽ được quy định tại các văn bản hướng dẫn.

Việc sửa luật phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; tránh tình trạng thủ tục được giảm ở cấp bộ nhưng lại phát sinh thêm tại địa phương, tạo ra những điểm nghẽn và rào cản mới đối với phát triển.

Cùng với đó, các cơ quan phải đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, kết nối và liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo quá trình hoàn thiện dự thảo. Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Xây dựng được yêu cầu hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9/2026 để thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 9/2026.