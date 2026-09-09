Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở các đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet tại Kazan, LB Nga, tháng 6/2026

Đến nay, Vietjet đã và đang khai thác 22 đường bay, thực hiện 1.360 chuyến bay và vận chuyển 403.750 lượt hành khách, kết nối ba trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam gồm Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc với 10 điểm đến tại Liên bang Nga: Vladivostok, Khabarovsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Novokuznetsk, Kazan, Ufa, Moscow, Barnaul và Blagoveshchensk.

Mạng bay ngày càng rộng mở đưa Việt Nam đến gần hơn với du khách Nga, đồng thời tạo thêm những hành trình thuận tiện để du khách từ Nga tiếp cận Việt Nam và, thông qua mạng bay của Vietjet, kết nối tới nhiều điểm đến tại Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương.

Trong thời gian tới, trên cơ sở nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thương mại và kiểm soát quốc tế có liên quan, Vietjet nghiên cứu mở rộng mạng bay tới các điểm đến tiềm năng như Moscow, Yekaterinburg, Saint Petersburg, Samara và Irkutsk, từng bước gia tăng năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Với mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng, Vietjet tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối bầu trời, kết nối con người và các điểm đến, đưa Việt Nam trở thành một cửa ngõ hàng không – du lịch năng động của khu vực, đóng góp tích cực cho giao lưu, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.