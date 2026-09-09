Hà Nội dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Đà giải ngân tích cực đang tạo chuyển biến rõ nét tại các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và thoát nước, đồng thời thúc đẩy Thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tập trung nguồn lực cho các dự án có sức lan tỏa lớn.

Tại nhóm dự án giao thông trọng điểm, cầu Trần Hưng Đạo đang có tiến độ nổi bật trong số các công trình cầu qua sông Hồng. Đến giữa tháng 8, dự án đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính; năm trụ chính giữa sông đạt khoảng 85-88% khối lượng. Những nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến lắp dựng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026.

Dự án cầu Hồng Hà được tổ chức thi công với 30 mũi, đã hoàn thành 931/941 cọc khoan nhồi, 59/70 bệ và thi công thân 56/70 trụ, sản lượng đạt khoảng 42,62%. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2027.

Với Vành đai 2,5, các đoạn Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư hơn 432 tỷ đồng. Mặt bằng cả 3 đoạn đã được bàn giao, sản lượng xây lắp đạt khoảng 23%, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 đạt 83,86%. Nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và nền đường.

Đối với Vành đai 4-Vùng Thủ đô, Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành gần 90% trong tổng số 40/50,76km bê tông nhựa, phấn đấu hoàn thành trong quý 3/2026. Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục đã thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9, góp phần cải thiện giao thông nội đô.

Cùng với giao thông, Thành phố tập trung nguồn lực cho các dự án hồ điều hòa Phú Đô, Mễ Trì và cụm hồ Yên Nghĩa, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng năng lực tiêu thoát nước và chống ngập phía Tây.

Hà Nội cũng tiếp tục thực hiện chương trình phát triển 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng; thúc đẩy các dự án nhà ở cho thuê gắn với mô hình TOD và phát triển các khu đô thị mới.

Để duy trì đà giải ngân trong những tháng cuối năm, Thành phố xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, chủ động cao. Các dự án giao thông, cầu, đường sắt, hồ điều hòa, thoát nước và hạ tầng đô thị đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công, nhiều công trường duy trì nhịp độ “3 ca, 4 kíp”. Tiến độ giải ngân được cụ thể hóa đến từng dự án, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Thành phố cũng đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Việc phân cấp gắn với phân bổ nguồn lực, cùng các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ xã, phường, giúp xử lý vướng mắc và điều chuyển vốn tới dự án có khả năng giải ngân tốt.

Giới chuyên gia kinh tế đánh giá, tốc độ giải ngân cao không chỉ giúp nâng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách mà còn tạo thêm khối lượng đầu tư cho nền kinh tế, kích thích nhu cầu vật liệu, xây dựng, dịch vụ và việc làm. Quan trọng hơn, hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ sẽ góp phần thu hút dòng vốn tư nhân và FDI, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.