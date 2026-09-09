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Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ba nhịp vòm thép uốn cong như sóng nước, kết hợp cầu đi bộ, cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tạo nên diện mạo đặc biệt cho cầu Thủ Thiêm 4.

UBND TPHCM vừa công bố kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Giải nhất thuộc về phương án TT42 do liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 (TECCO1), Công ty TNHH T.Y.Lin International Engineering Consulting (T.Y.Lin) và Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC) thực hiện.

Trước đó, HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư dự án này vào ngày 6/2/2026, với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình dự kiến được khởi công trong quý IV năm nay và hoàn thành vào năm 2028.

Theo phương án kiến trúc được lựa chọn, điểm nhấn của cây cầu là hệ ba nhịp vòm thép liên tục, uốn cong mềm mại như những lớp sóng trên sông Sài Gòn. Phần vòm chính có tổng chiều dài khoảng 350m, tạo diện mạo đặc trưng cho công trình khi nhìn từ khu Nam về phía Thủ Thiêm.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 4 được thiết kế dài khoảng 2,16km, trong đó phần cầu chính dài gần 1,6km. Công trình có 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60km/h.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 2.

Lấy cảm hứng từ sông nước Nam Bộ và những đường cong tự nhiên của sông Sài Gòn, nhóm thiết kế tạo nên hệ mái vòm thép liên tục với hình dáng uốn lượn. Từ xa, những vòm cầu tạo cảm giác như các lớp sóng nối tiếp nhau trên mặt sông.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 3.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò kết cấu, các nhịp vòm thép còn được kỳ vọng trở thành dấu ấn nhận diện của cầu Thủ Thiêm 4.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 4.

Một trong những điểm đáng chú ý của phương án là cầu dành riêng cho người đi bộ và xe đạp được bố trí phía dưới và giữa cầu chính.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 5.

Lối đi này kết nối các công viên ven sông ở hai bờ sông, đồng thời mở ra không gian vui chơi, thư giãn và ngắm cảnh cho người dân, du khách.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 6.

Đây cũng là lần đầu TPHCM lựa chọn phương án kết hợp cầu dành cho xe cơ giới với cầu đi bộ, xe đạp trong cùng công trình.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 7.

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại khu vực cầu đi bộ và các vòm thép được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho không gian ven sông.

Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 8.

Cầu Thủ Thiêm 4 là hướng kết nối thứ tư vào bán đảo Thủ Thiêm, sau cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son (trước đây là cầu Thủ Thiêm 2) và hầm sông Sài Gòn. Công trình sẽ nối phường Tân Thuận với phường An Khánh, hình thành thêm một trục giao thông quan trọng giữa khu Nam và trung tâm thành phố.

Theo Hữu Huy

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