Tin vui: Dự kiến ngay tháng sau, Việt Nam sẽ có thêm một trung tâm thương mại AEON Mall đi vào hoạt động

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá, sáng hôm nay (ngày 8/9), ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án Trung tâm Thương mại AEON Mall Thanh Hóa.

Về tình hình triển khai dự án, ông Nojima Masaaki - Giám đốc Khối phát triển và Xây dựng, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành 99% tiến độ thực hiện, các gian hàng đã cho thuê cũng đạt 97%.

Dự kiến ngày 13/9 sẽ tiến hành Lễ trồng cây trong khuôn viên Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa và đến ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ khai trương Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá)

Ông Nojima Masaaki đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến dự án, như mong muốn UBND tỉnh hỗ trợ đơn vị trong việc cấp giấy phép bán lẻ đối với các nhà đầu tư thứ cấp; thúc đẩy sớm hoàn thành thủ tục các dự án đường giao thông hạ tầng xung quanh dự án cũng như công tác GPMB để phía Công ty đảm bảo thời gian hoàn thành các hạng mục liên quan trước ngày 30/9.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao tiến độ triển khai dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa. Ông Liêm nhấn mạnh, đây là một trong những dự án lớn, quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động quan tâm phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ những vướng mắc, nhanh chóng đẩy nhanh những hạng mục còn lại để dự án sớm đi vào hoàn tất.

Về những phần việc còn lại liên quan đến dự án, như hoạt động lễ trồng cây, lễ đón khách, lễ khai trương…, ông Mai Xuân Liêm đồng ý về mặt chủ trương trong việc tổ chức các chuỗi sự kiện.

Đồng thời, giao Sở Công thương, Công an tỉnh, UBND phường Quảng Phú và các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty để thực hiện tốt chuỗi sự kiện các hoạt động của Trung tâm Thương mại theo kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh thêm, khi tổ chức chuỗi sự kiện, Công ty và các đơn vị liên quan phải chú ý các phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ lượng khách lớn, bảo đảm trung tâm thương mại đi vào hoạt động an toàn, thuận lợi, tạo ấn tượng tốt ngay từ những ngày đầu.