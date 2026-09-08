Gia Lai: Vì sao giải ngân vốn đầu tư công còn thấp?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Đức Thụy.

Chủ trì phiên giải trình, chất vấn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Qua nghiên cứu báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, ông Phạm Tấn Thành, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, tiến độ giải ngân tại một số chủ đầu tư còn thấp.

Tính đến ngày 30/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh mới giải ngân 3,23%; Sở Y tế 6,84%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9,51%; Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh 21,8%; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 25,62%.

Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh được giao hơn 10.811 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 21,8%. Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao khoảng 2.258,9 tỷ đồng, giải ngân 40,36%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao khoảng 1.598,2 tỷ đồng, giải ngân 42,94%.

Theo ông Phạm Tấn Thành, đây là những khoản vốn lớn. Nếu không có giải pháp kịp thời, quyết liệt, tiến độ giải ngân của các đơn vị này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung của toàn tỉnh.

Ông Phạm Tấn Thành đề nghị Sở Tài chính làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đối với số vốn chưa giải ngân và khả năng hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026. Đồng thời, cần nêu rõ các giải pháp đã tham mưu UBND tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Giải trình tại phiên họp, ông Trần Can, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, đến ngày 30/7, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 9.323 tỷ đồng, tương đương 33,93% kế hoạch.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đã chuyển biến rõ trong tháng 8/2026. Đến ngày 31/8, Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh giải ngân 7.904/10.454 tỷ đồng, đạt 75,61%; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt 63,09%; Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đạt 55,37%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 54,48%; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đạt 40%.

Theo ông Trần Can, một trong những nguyên nhân khiến tiến độ những tháng đầu năm thấp là một số nguồn vốn được phân bổ khá muộn, trong đó có vốn ngân sách Trung ương và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi.

Bên cạnh đó, tiến độ thu tiền sử dụng đất còn thấp; một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu đề nghị Sở Tài chính tiếp tục làm rõ những dự án có nguồn vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và đề xuất giải pháp xử lý.

Ông Trần Can cho biết, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đối với những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch, tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả.

Quang cảnh phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy.

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cho biết, dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt trên 60% so với kế hoạch Trung ương giao, nhưng nếu so với kế hoạch và nguồn lực tỉnh đề ra thì mới đạt khoảng 56%. Vì vậy, tiến độ giải ngân vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

Qua phiên giải trình, các đại biểu đề nghị tiếp tục làm rõ nguyên nhân, vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đối với các dự án chậm giải ngân; đồng thời xác định cụ thể khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026.

Theo ông Rah Lan Chung, tiến độ giải ngân chịu tác động của nhiều yếu tố, từ thủ tục hành chính, nguồn vốn, thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng đến năng lực nhà đầu tư, điều kiện thời tiết và năng lực quản lý, điều hành.

Đặc biệt, cần rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn thành sớm ngay từ đầu năm để có đủ thời gian thi công, tránh tình trạng thủ tục hoàn tất nhưng dự án bước vào thời điểm thời tiết bất lợi.

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, ông Rah Lan Chung lưu ý cần hạn chế xây dựng kế hoạch đầu tư dựa quá nhiều vào những nguồn vốn chưa chắc chắn, tránh tình trạng kế hoạch vốn được giao nhưng nguồn thực tế không có, dẫn đến dự án bị “nghẽn”.