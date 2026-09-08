Hải quan phát hiện 1.860 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong một tháng

Trong thời gian từ ngày 15/7 đến 14/8/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.860 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với trị giá hàng vi phạm ước tính 3.391 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù số vụ vi phạm trong kỳ giảm 135 vụ so với tháng 7/2026, con số này vẫn tăng 299 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, các vụ việc có dấu hiệu hình sự có chiều hướng gia tăng, trong đó hành vi buôn lậu tập trung tại tuyến đường biển và đường hàng không.

Trong kỳ, cơ quan Hải quan đã khởi tố 6 vụ, đồng thời chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 17 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 174,4 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt, tiền ấn định thuế và tiền bán hàng tịch thu, tăng 458,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ ngày 15/12/2025 đến 14/8/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 15.273 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 15.371 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan Hải quan đã khởi tố 15 vụ và chuyển khởi tố 104 vụ. Số thu ngân sách từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 899,7 tỷ đồng.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Cục Hải quan)

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng 17,4%

Ở chiều ngược lại, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những điểm sáng của ngành Hải quan.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 352.766 tỷ đồng, tăng 17,4%, tương ứng tăng 52.308 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này tương đương 78,2% dự toán được giao cả năm là 451.000 tỷ đồng và đạt 68,3% chỉ tiêu phấn đấu 516.500 tỷ đồng.

Riêng tháng 8, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 39.820 tỷ đồng, giảm 12,4%, tương ứng giảm 5.657 tỷ đồng so với tháng

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8 và triển khai Chương trình công tác tháng 9 năm 2026 của Cục Hải quan. (Ảnh: Cục Hải quan)

Phát hiện 129 vụ ma túy

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cũng được ngành Hải quan tăng cường. Trong thời gian từ ngày 15/7 đến 14/8, Hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 16 vụ với 22 đối tượng, trong đó lực lượng Hải quan chủ trì 7 vụ. Tang vật thu giữ gồm 14,11 kg ma túy các loại.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/8/2026, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 129 vụ với 274 đối tượng, thu giữ 785,25 kg ma túy các loại. Trong đó, cơ quan Hải quan chủ trì 44 vụ.

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp trong nước và quốc tế, tập trung vào các tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao.

Cùng với công tác kiểm soát, ngành Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai các đề án về kiểm tra chuyên ngành, thông quan tập trung.