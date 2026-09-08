TP.HCM đề xuất làm 2 đường vành đai gần 700km, nối Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản lấy ý kiến gửi Sở Xây dựng TP Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng, về quy hoạch 2 đường kết nối liên vùng là Vành đai 4,5 và Vành đai 5 TP.HCM cùng các cao tốc kết nối.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, địa phương đang tổ chức lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Cơ quan này được giao phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát và đề xuất bổ sung thêm phương án kết nối hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết vùng và đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics của khu vực TP.HCM.

Sở Xây dựng đề xuất phương án bổ sung các tuyến đường vành đai, cao tốc trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh trong vùng.

Nhu cầu mở rộng giao thông, kết nối giữa TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm đang bức thiết cho phát triển bền vững.

Bao gồm hình thành đường Vành đai 4,5 TP.HCM, với chiều dài khoảng 192km, thiết kế quy mô 8 làn xe, bề rộng 62 - 80m.

Vành đai 4,5 hình thành trên cơ sở các tuyến đường Quốc lộ 56 và Quốc lộ 56B qua các địa phương TP.HCM, Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo nghiên cứu, tuyến đường này là đường trục chính đô thị tốc độ cao ít gián đoạn, vận tốc 80-100km/h. Đường có điểm đầu tại nút giao Vành đai 5 TP.HCM (dự kiến) với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đi theo Quốc lộ 56, Quốc lộ 56B, kết nối vào Vành đai 5 TP.HCM tại Gò Dầu - Tây Ninh.

Tuyến thứ 2 Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất Vành đai 5 TP.HCM, kết nối các địa phương trong vùng và kết nối liên vùng duyên hải Nam trung bộ -Tây Nguyên với chiều dài khoảng 440 - 487km.

Theo phương án, Vành đai 5 là đường cao tốc đô thị quy mô 6 - 8 làn xe, có đường song hành tùy theo nhu cầu phát triển của địa phương, thiết kế với vận tốc 100km/h.

Vành đai 5 có hướng tuyến bắt đầu từ nút giao đường 992 với Quốc lộ 51, đi dọc theo Quốc lộ 55 đến La Gi - tỉnh Lâm Đồng, cắt qua Quốc lộ 1A, đi về phía Tây Bắc theo 2 phương án.

Phương án 1 là vòng tránh rừng quốc Gia Cát Tiên về phía Bắc kết nối với Đạ Tẻh - Lâm Đồng đến Đồng Xoài - TP Đồng Nai và kết nối về Chơn Thành - TP Đồng Nai. Tiếp tục về Dầu Tiếng - TP.HCM kết nối Gò Dầu, Tân An, Cần Đước của tỉnh Tây Ninh và đi theo đường ven biển phía Nam qua Cần Giờ về điểm đầu giao với Quốc lộ 51.

Nếu theo phương án 1, tuyến này có chiều dài khoảng 487km.

TP.HCM đang đầu tư 4 tuyến đường vành đai, trong đó Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM dự kiến thông xe cuối năm nay.

Phương án 2 là cắt qua rừng quốc gia Cát Tiên đến Đồng Xoài, kết nối về Chơn Thành - TP Đồng Nai. Tiếp tục đến Dầu Tiếng của TP.HCM và kết nối Gò Dầu, Tân An, Cần Đước của tỉnh Tây Ninh, đi theo đường ven biển phía Nam qua Cần Giờ về điểm đầu giao Quốc lộ 51.

Nếu theo phương án 2, tổng chiều dài Vành đai 5 khoảng 440km.

Cùng với đó, TP.HCM cũng đề xuất kéo dài tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (CT.28) để kết nối với tuyến Vành đai 4 và Vành đai 4,5 TP.HCM.

Theo phương án đề xuất, hướng tuyến kéo dài là từ Quốc lộ 1A theo hướng Bắc vượt sông Đồng Nai đến xã Thường Tân 0 TP.HCM để kết nối Vành đai 4 và Vành đai 4.5 trên địa bàn khu vực Bình Dương.

Quy mô dự kiến tuyến kéo dài này khoảng 30km, thiết kế 6 làn xe cao tốc đô thị, có đường song hành.

Ngoài ra, Quốc lộ 51C cũng được đề xuất điều chỉnh quy hoạch thành đường cao tốc đô thị, quy mô 8 làn xe, tạo thành cao tốc Bắc Nam tránh trung tâm TP.HCM.

Tuyến đường điều chỉnh có điểm đầu kết nối với Bến Lức - Long Thành tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đến Quốc lộ 1 giao cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, với chiều dài 70km.

Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng các tuyến giao thông đề xuất là các tuyến đường có tính chất kết nối liên vùng, có vai trò tăng cường kết nối các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Việc hoàn thiện sẽ hình thành mạng lưới giao thông vành đai, cao tốc, phân bổ lại lưu lượng giao thông, nâng cao năng lực kết nối các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm đô thị.

Do vậy, các địa phương sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá phương án khả thi khi bổ sung quy hoạch, khả năng kết nối giữa các tuyến giao thông liên vùng, các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, các đường trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải, tổ chức giao thông và phân bổ lưu lượng giao thông trong tương lai.

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM ngày 27/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính từ tháng 7/2025, TP.HCM có phạm vi không gian rộng và vị trí kết nối chặt chẽ với các địa phương trong vùng.

Mạng lưới giao thông liên vùng hiện được hình thành qua Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 cùng các tuyến quốc lộ 1, 13, 22, đường Võ Văn Kiệt nối dài và đường sắt.

Việc TP.HCM tiếp tục nghiên cứu Vành đai 5 để hình thành mạng lưới giao thông có tính kết nối cao hơn, định hướng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn sau năm 2030 và tầm nhìn dài hạn.

Theo quy hoạch hiện tại, TP.HCM đang đầu tư 3 tuyến vành đai, gồm Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4, với tổng chiều dài khoảng 350km. Trong đó, vành đai 2 tổng chiều dài khoảng 70km, đang thi công các đoạn còn lại qua khu vực Thủ Đức. Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 97km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và TP Đồng Nai. Trong đó, phần qua TP.HCM dài hơn 47km dự kiến thông xe cuối năm 2026. Vành đai 4 là dự án đường bộ có quy mô lớn nhất của Vùng Đông Nam Bộ từ trước đến nay, với tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng, đi qua 3 địa phương TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai. Ngày 29/8 vừa qua, TP.HCM khởi công 2 dự án thành phần của tuyến này, theo hình thức đối tác công tư PPP.



