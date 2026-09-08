Doanh nghiệp sắp được chấm dứt mã số thuế chỉ sau 3 ngày

Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết như trên khi nói về chiến dịch cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được ngành thuế triển khai từ tháng 7 đến cuối năm 2026.

Dừng hoạt động vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Theo bà Thu, cơ quan thuế đã bố trí đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế (NNT). “ Chúng tôi đặt ra mục tiêu là khi NNT đã có hồ sơ đến cơ quan thuế, đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình với NSNN thì thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc. Chúng tôi cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng công chức thuế trong việc hỗ trợ NNT thực hiện các thủ tục ”, bà Thu nói.

Cục Thuế đặt mục tiêu rút thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xuống 3 ngày làm việc. (Ảnh minh họa)

Gần đây dư luận xôn xao trước thực trạng nhiều doanh nghiệp không hoạt động nhưng khi quay lại làm thủ tục đóng mã số thuế thì gặp vướng mắc về các khoản phạt chậm kê khai với số tiền lớn. Bà Thu khẳng định, cơ quan thuế đã tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.

Đồng thời, ngành thuế đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoặc yên tâm quay trở lại hoạt động kinh doanh.

“ Chúng tôi hy vọng với các giải pháp tháo gỡ, doanh nghiệp có thể hoàn thành các thủ tục một cách nhanh nhất, để họ có thể yên tâm mở thêm doanh nghiệp mới hoặc quay trở lại hoạt động kinh doanh và hoàn toàn yên tâm với tình trạng pháp lý chính thức của mình ”, bà Thu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bà Thu cũng khuyến cáo, khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay khôi phục hoạt động, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với NSNN theo đúng quy định. Điều này bảo đảm tính công bằng giữa NNT đã chấp hành và NNT đang hoạt động. Doanh nghiệp không phải tốn thêm bất kỳ chi phí tuân thủ phát sinh nào khác ngoài các nghĩa vụ phải thực hiện với NSNN theo quy định.

Thông tin thêm về chiến dịch “làm sạch mã số thuế”, bà Thu cho biết thêm, khoảng 95.000 mã số thuế được làm sạch, hơn 3.000 mã số thuế được khôi phục cho doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu về dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyển đổi số.

Trong quá trình hướng dẫn và hỗ trợ NNT làm thủ tục, cơ quan thuế đồng thời rà soát, phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế. Từ đó, áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

“ Đối với những DN chấp hành tốt, chiến dịch giúp họ hoàn tất thủ tục và xác nhận tình trạng pháp lý chính thức trên hệ thống. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đây là cơ hội để rà soát, loại bỏ khỏi hệ thống quản lý, qua đó lành mạnh hóa môi trường kinh doanh ”, bà Thu nói.

Khi giải thể, doanh nghiệp cần làm gì?

Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các bước khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

Rà soát tình trạng mã số thuế và chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp cần kiểm tra trạng thái mã số thuế, xác định mục tiêu giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, đồng thời chuẩn bị giấy tờ pháp lý, quyết định giải thể và giấy ủy quyền nếu cần.

Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Doanh nghiệp nộp mẫu 24/ĐKT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và bổ sung hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế nếu có.

Hoàn tất nghĩa vụ thuế, hóa đơn và các khoản phải nộp: Cơ quan thuế rà soát hồ sơ khai thuế, tình hình sử dụng hóa đơn, tiền thuế, tiền phạt và các khoản còn nợ. Doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ khai, quyết toán thuế, chấp hành xử phạt và thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ.

Trường hợp có hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan thuế phối hợp với hải quan xác định việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp đồng thời phải chuẩn bị sổ sách, hóa đơn, chứng từ để phục vụ kiểm tra, giải trình khi được yêu cầu.

Theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế: Sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ, cơ quan thuế ban hành Thông báo 28/TB-ĐKT về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để doanh nghiệp tiếp tục thủ tục giải thể.

Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thanh toán hết các khoản nợ và hoàn thành nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Theo dõi kết quả cuối cùng: Sau khi nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho cơ quan thuế. Trong 2 ngày làm việc, cơ quan thuế phải phản hồi về tình trạng hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Nếu doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý sang “đã giải thể” và đăng tải thông báo. Cơ quan thuế đồng thời cập nhật mã số thuế sang trạng thái ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.