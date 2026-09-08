Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại Quảng Ngãi

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đi qua địa bàn 19 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh họa.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên làm Trưởng ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên là lãnh đạo các Ban Đảng, HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các Sở, ngành; Bí thư Đảng ủy 19 xã, phường có dự án đi qua và lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long và chủ đầu tư để triển khai các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo sẽ định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, họp giao ban để rà soát tiến độ, đánh giá kết quả và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương.

Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời báo cáo, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo đối với các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình công tác.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kiến nghị, dự thảo kết luận các kỳ họp của Ban Chỉ đạo; định kỳ rà soát, tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện các chỉ đạo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Trong đó, tiến độ thực hiện, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được làm rõ, qua đó đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn tiếp theo.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn Quảng Ngãi dài khoảng 86km, đi qua 19 xã, phường. Để triển khai dự án, tỉnh dự kiến thu hồi hơn 562ha đất.

Sơ bộ, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo được kỳ vọng tạo đầu mối chỉ đạo thống nhất, tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.