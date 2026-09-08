Tuyến đường rộng hơn 90m bên Hồ Tây dần lộ diện, kết nối Nhà hát Ngọc Trai
Đường Đặng Thai Mai (Hà Nội) rộng tới 93,6m, tổng vốn hơn 1.195 tỷ đồng, đang hoàn thiện và kết nối khu vực Hồ Tây với không gian Nhà hát Ngọc Trai.
Các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc làm việc trên tuyến, triển khai đồng thời những phần việc còn lại.
Theo Tuấn Linh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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