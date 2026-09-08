Tuyến đường rộng hơn 90m bên Hồ Tây dần lộ diện, kết nối Nhà hát Ngọc Trai

Dù chiều dài chỉ khoảng 100m, tổng mức đầu tư của dự án lên tới 642,383 tỷ đồng. Phần lớn kinh phí được dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư, hạ tầng phường Tây Hồ, có 26 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Các hộ đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mức bồi thường dự kiến khoảng 20 tỷ đồng mỗi hộ. Người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng được bố trí tái định cư tại xã Thư Lâm, huyện Đông Anh cũ.