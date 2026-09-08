Thuế tỉnh Khánh Hòa: Lưu ý doanh nghiệp về điều kiện giải thể, chấm dứt hoạt động

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Khi nào áp dụng thủ tục phá sản?

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, thủ tục phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo Luật Phá sản.

Trường hợp này khác với giải thể thông thường. Doanh nghiệp không tự thực hiện thủ tục giải thể theo ý chí tự nguyện như thông thường, mà việc chấm dứt hoạt động, thanh lý tài sản, phân chia tài sản và xử lý quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự tố tụng phá sản, dưới sự quyết định của Tòa án và sự tham gia của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, cơ quan thi hành án dân sự và các chủ thể có liên quan.

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, khi doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp đang bị yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã có quyết định mở thủ tục phá sản, người đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp, kế toán hoặc người được giao quản lý hồ sơ cần thực hiện các việc sau:

Theo dõi và thực hiện đúng yêu cầu của Tòa án nhân dân, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự;

Bảo quản, bàn giao đầy đủ hồ sơ kế toán, sổ sách, chứng từ, hóa đơn, dữ liệu khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ lao động, bảo hiểm và tài liệu liên quan đến tài sản, công nợ của doanh nghiệp;

Rà soát nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện đến thời điểm bị tuyên bố phá sản hoặc thời điểm chấm dứt hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Phối hợp với cơ quan Thuế để xác định số thuế còn phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt, số thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ, nghĩa vụ hải quan nếu có và các nghĩa vụ thuế phát sinh khác;

Nộp, bổ sung hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hóa đơn còn thiếu theo yêu cầu xử lý thực tế, trong phạm vi còn người đại diện hoặc người được giao quản lý hồ sơ để thực hiện.

Trường hợp không còn người đại diện theo pháp luật hoặc hồ sơ, chứng từ không đầy đủ, người đang quản lý hồ sơ, tài sản của doanh nghiệp cần phối hợp với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ trên cơ sở dữ liệu, hồ sơ hiện có.

Doanh nghiệp không tự thanh lý, tẩu tán tài sản

Trong thủ tục phá sản, cơ quan Thuế thực hiện vai trò xác định, cung cấp, theo dõi và xử lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định pháp luật. Cơ quan thuế có thể thực hiện các công việc, như: rà soát tình trạng đăng ký thuế, tình trạng mã số thuế, hồ sơ khai thuế, hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Đồng thời, xác định nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để phục vụ việc tổng hợp nghĩa vụ tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; phối hợp, cung cấp thông tin cho Tòa án, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo dõi việc xử lý nghĩa vụ thuế trong quá trình thanh lý, phân chia tài sản theo quyết định của Tòa án và pháp luật về phá sản. Cập nhật trạng thái mã số thuế khi có đủ căn cứ pháp lý về việc doanh nghiệp, tổ chức đã bị tuyên bố phá sản và hoàn tất các bước xử lý theo quy định.

Trong quá trình làm thủ tục, người nộp thuế hoặc người đang quản lý hồ sơ của doanh nghiệp cần theo dõi các kết quả: quyết định mở thủ tục phá sản, quyết định tuyên bố phá sản hoặc quyết định khác của Tòa án nhân dân; yêu cầu, thông báo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự; thông báo, yêu cầu của cơ quan Thuế về hồ sơ khai thuế, hóa đơn, nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, nghĩa vụ hải quan nếu có.

Theo dõi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được quyết định của Tòa án theo quy định; Trạng thái mã số thuế sau khi cơ quan thuế có đủ căn cứ cập nhật theo quy định.

Thuế tỉnh Khánh Hòa lưu ý doanh nghiệp, không tự ý thanh lý, chuyển nhượng, tẩu tán tài sản hoặc ưu tiên thanh toán cho một số chủ nợ ngoài trình tự phá sản; nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được xử lý theo thứ tự phân chia tài sản trong thủ tục phá sản và quyết định của Tòa án.

Doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp vẫn phải phối hợp cung cấp hồ sơ, chứng từ, dữ liệu thuế, hóa đơn và tài liệu liên quan để cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ.