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Bảo đảm tiến độ thi công Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tính đến đầu tháng 9-2026, Dự án thành phần 2.1 - xây dựng đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã đạt trên 90% sản lượng.

Trong khi đó, giá trị sản lượng của Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc cũng đã đạt trên 34%.

Cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được các nhà thầu tăng tốc thi công. Ảnh: Quang Thái.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tại Dự án thành phần 2.1 - xây dựng đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, 4 gói thầu xây lắp đang được các nhà thầu tiếp tục tập trung triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến, các hạng mục còn lại chủ yếu là thảm bê tông nhựa, chiếu sáng, an toàn giao thông và một số hạng mục nền đường, thoát nước, tuynel kỹ thuật... Tính đến đầu tháng 9-2026, các nhà thầu đã thi công được khoảng 40/50,76km bê tông nhựa, sản lượng đạt khoảng trên 90% và phấn đấu hoàn thành trong quý III-2026.

Tại Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP (đối tác công tư), doanh nghiệp dự án đã triển khai 43 mũi thi công cho 9 gói thầu, đang tổ chức thi công cọc khoan nhồi của cầu dẫn tại các cầu Hồng Hà, Mễ Sở vượt sông Hồng, cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống và các cầu dẫn, nút giao của Tiểu dự án đầu tư công.

Đến nay, các cầu đã hoàn thành khoảng 1.913/1.979 cọc khoan nhồi; 177 bệ trụ, 153 thân trụ, đúc 367 phiến dầm super T, 39 xà mũ... Giá trị sản lượng đạt trển 34%. Các đơn vị liên quan phấn đấu thông xe kỹ thuật 3 cầu vượt sông trước Hội nghị APEC 2027. Cùng với đó ưu tiên hoàn thành sớm các nhánh rẽ phải tại các nút giao liên thông (gồm: Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trục Mê Linh, Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6) để sớm kết nối đồng bộ với đường song hành.

Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, tiến độ thi công dự án đang bám sát kế hoạch. Riêng phần đường song hành đoạn qua địa phận Hà Nội sẽ hoàn thành sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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