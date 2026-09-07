Cầu Tứ Liên tăng tốc thi công chặng nước rút

Ở phần cầu dẫn, phía Nghi Tàm đã hoàn thành 230/642 cọc khoan nhồi, trong khi phía Đông Anh thi công xong 114/208 cọc. Tại các nút giao, tiến độ cũng được triển khai đồng loạt: Nghi Tàm hoàn thành 144/167 cọc khoan nhồi, còn Trường Sa đạt 84/346 cọc. Các hạng mục hầm chui và cầu vượt tại nút giao Trường Sa cũng đang được đẩy nhanh.