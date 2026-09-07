Cầu Tứ Liên tăng tốc thi công chặng nước rút
Máy móc rền vang, sà lan liên tục vận chuyển vật liệu, các mũi thi công đồng loạt tăng tốc - đại công trường cầu Tứ Liên đang vào giai đoạn thi công sôi động, khẩn trương, hướng tới các mục tiêu hoàn thành vào quý II-2027.
Cầu Tứ Liên và đường dẫn có tổng chiều dài gần 12km sẽ kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc, Đông Bắc và Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, tuyến đường từ sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) về nội đô.
Riêng phần cầu Tứ Liên có chiều dài khoảng 5,15 km, nối đường Nghi Tàm với đường Trường Sa. Dự án gồm cầu chính vượt sông Hồng, cầu vượt sông Đuống, cầu dẫn...
Tính đến nay, toàn bộ 62,51 ha mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được tiếp nhận. Tại cầu chính, nhà thầu hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp P37, P38; đang thi công các đốt thân tháp và dầm ngang.
Ghi nhận tại công trường, hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đang được huy động để triển khai các hạng mục.
Công trường được tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.
Ở phần cầu dẫn, phía Nghi Tàm đã hoàn thành 230/642 cọc khoan nhồi, trong khi phía Đông Anh thi công xong 114/208 cọc. Tại các nút giao, tiến độ cũng được triển khai đồng loạt: Nghi Tàm hoàn thành 144/167 cọc khoan nhồi, còn Trường Sa đạt 84/346 cọc. Các hạng mục hầm chui và cầu vượt tại nút giao Trường Sa cũng đang được đẩy nhanh.
Phía đầu cầu thuộc xã Đông Anh (Hà Nội) các đơn vị đang tiến hành thi công cầu là hạng mục đặc biệt quan trọng, sử dụng công nghệ cọc khoan nhồi đường kính 2,5m, xuyên sâu xuống lòng sông khoảng 65m.
Hiện tại, công trường tiếp tục tập trung thi công cọc khoan nhồi, bệ mố trụ, cầu dẫn và thân tháp cầu chính, đồng thời đẩy nhanh các hạng mục hầm chui, cầu vượt tại nút giao Trường Sa.
Công nhân thi công rầm thép thuộc trụ cầu P38 khi hoàn thành, trụ cầu này sẽ cao 185 m, tương đương một tòa nhà 50 tầng.
Công nhân, người lao động làm việc hăng say, hàn, đan sắt thuộc cấu kiện cọc khoan nhồi.
Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ cọc khoan nhồi của dự án sẽ hoàn thành. Sang năm 2027, các đơn vị sẽ tập trung thi công tháp chính, trước khi triển khai lao dầm thép.
Trên toàn tuyến của dự án tại thời điểm này, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, từ cầu chính dây văng, cầu dẫn đến hầm chui và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30/7/2027, thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.
Thời gian này, hệ thống sà lan, trạm trộn và máy móc thiết bị hạng nặng được huy động tối đa. Hoạt động vận chuyển vật liệu như cát, đá, xi măng diễn ra liên tục để phục vụ thi công.
Để rút ngắn thời gian, nhà thầu đã điều chỉnh biện pháp thi công, ứng dụng hệ thống ván khuôn leo thủy lực để đúc các đốt cao tới 6 m, cẩu tháp cỡ lớn và cần cẩu xoay 360 độ phục vụ lắp hẫng dầm thép.
Cầu Tứ Liên được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Vinhomes Global Gate, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường kết nối Thủ đô với sân bay Gia Bình và khu vực quy hoạch Khu đô thị thông minh - sinh thái.
Cầu Tứ Liên cũng là một trong những công trình quan trọng trong mạng lưới giao thông qua sông Hồng của Hà Nội, nằm trong quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo quy hoạch, Thủ đô sẽ có thêm 7 cây cầu gồm Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo, và Ngọc Hồi. Khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu Nhật Tân, Chương Dương và mở thêm trục kết nối với khu vực Bắc sông Hồng.
Theo Phạm Hùng - Quang Thái
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
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