Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Trong đó, tại Điều 3 dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng của các đối tượng có mức hưởng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế như sau:

1. Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 01 tháng 7 năm 2027, lên 90% từ ngày 01 tháng 7 năm 2029; tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 95% từ ngày 01 tháng 7 năm 2030 đối với các đối tượng sau đây, trừ các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn:

a) Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên;

b) Người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%;

c) Người dưới 18 tuổi;

d) Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.

2. Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 01 tháng 7 năm 2028 và tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 90% từ ngày 01 tháng 7 năm 2030 đối với các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.