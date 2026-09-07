Đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng
Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.
Trong đó, tại Điều 3 dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng của các đối tượng có mức hưởng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế như sau:
1. Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 01 tháng 7 năm 2027, lên 90% từ ngày 01 tháng 7 năm 2029; tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 95% từ ngày 01 tháng 7 năm 2030 đối với các đối tượng sau đây, trừ các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn:
a) Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên;
b) Người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%;
c) Người dưới 18 tuổi;
d) Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.
2. Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 01 tháng 7 năm 2028 và tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 90% từ ngày 01 tháng 7 năm 2030 đối với các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.
Báo Chính phủ