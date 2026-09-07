Cần Thơ thông tin chính thức về đề xuất dời trung tâm hành chính

Sở Xây dựng Cần Thơ cho hay, Đồ án Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được sở lập theo nhiệm vụ Thủ tướng phê duyệt, UBND thành phố phân công. Quy hoạch được lập cho TP. Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính, với phạm vi toàn bộ địa giới của Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cũ.

Sau khi đơn vị tư vấn nghiên cứu và đề xuất dự thảo quy hoạch, hồ sơ được công bố lấy ý kiến công khai để tiếp thu, hoàn thiện. Việc lấy ý kiến cả trực tiếp tại các xã, phường và cổng thông tin của TP. Cần Thơ và Sở Xây dựng. Thời gian lấy ý kiến tới hết ngày 16/9/2026.

Sở Xây dựng Cần Thơ khẳng định, toàn bộ ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức, người dân sẽ được tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu tiếp thu và giải trình trước khi hoàn thiện dự thảo quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Những nội dung không tiếp thu sẽ được giải trình rõ lý do.

Một góc phường Ninh Kiều, trung tâm hành chính Cần Thơ hiện nay.

Liên quan thông tin Cần Thơ sẽ dời trung tâm hành chính về Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang cũ), Sở Xây dựng Cần Thơ thông tin: Trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức tư vấn phải nghiên cứu nhiều phương án tổ chức không gian đô thị, các khu chức năng và hệ thống trung tâm nhằm tìm ra phương án phù hợp nhất cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

"Đây là các phương án nghiên cứu để lấy ý kiến, chưa có phương án nào được lựa chọn và chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, một số vị trí hoặc phương án được thể hiện trong tài liệu lấy ý kiến đang nghiên cứu, đề xuất, chưa phải quyết định cuối cùng của thành phố", Sở Xây dựng khẳng định.

Theo quy trình, chỉ khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, các định hướng trong đồ án mới có giá trị pháp lý để triển khai.

Riêng với vị trí trung tâm hành chính của TP. Cần Thơ, theo đơn vị chủ trì lập quy hoạch, đây là vấn đề rất quan trọng, có tác động lâu dài đến tổ chức không gian đô thị, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khả năng tiếp cận của người dân và hoạt động của bộ máy hành chính. Do đó, thành phố sẽ xem xét trên cơ sở tổng thể, khoa học và thận trọng nội dung này trong nghiên cứu đồ án Quy hoạch chung.

Sở Xây dựng Cần Thơ cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ các thông tin về dự thảo Quy hoạch từ các nguồn tài liệu không chính thống, dẫn đến nguy cơ gây tác động tiêu cực trong dư luận, ảnh hưởng đời sống xã hội.