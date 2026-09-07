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Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, bị xử lý phạt nguội được cơ quan Công an ghi nhận từ ngày 24/8 đến ngày 30/8.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải thông báo phạt nguội 386 trường hợp người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Danh sách được ghi nhận từ ngày 24/8 đến ngày 30/8 trên địa bàn tỉnh.

Danh sách cụ thể như sau:

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

Tại thông báo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đồng thời, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 168 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Một thông tin quan trọng liên quan đến CCCD mà tất cả người dân cần kiểm tra ngay, kẻo gặp phiền toái không mong muốn

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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