Lĩnh Nam sẽ thay đổi thế nào trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng?

Tuyến đường ven sông và những không gian phát triển mới

Theo phương án được trình bày tại hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn tuyến qua phường Lĩnh Nam được xác định từ cầu Vĩnh Tuy đến trạm bơm Yên Sở, chiều dài khoảng 7,5km. Tuyến cơ bản bám sát, chạy dọc theo đê, có bề rộng mặt cắt ngang 54m. Tại vị trí giao với cầu Thanh Trì, dự kiến tổ chức nút giao liên thông.

Phương án đoạn tuyến qua phường Lĩnh Nam. Ảnh: PV

Đáng chú ý, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Cự Khối đi sát mép sông, dự kiến xây dựng kè đứng nhằm hạn chế việc cắt vào phần lòng sông. Tài liệu cũng nêu diện tích bị ảnh hưởng của tuyến đường đi qua khoảng 50,6ha.

Những thông tin này cho thấy quy hoạch không chỉ xác định hướng tuyến giao thông mà còn đặt ra yêu cầu tổ chức không gian ven sông phù hợp với điều kiện thực tế. Với người dân Lĩnh Nam, đây là cơ sở để nghiên cứu, góp ý về hướng tuyến, kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và những tác động có thể phát sinh trong quá trình triển khai.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ diện tích bị ảnh hưởng của tuyến đường với diện tích đất sẽ bị thu hồi. Các nội dung cụ thể liên quan đến phạm vi thu hồi, đối tượng bị ảnh hưởng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến độ thực hiện cần được làm rõ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch triển khai dự án.

Công viên, đô thị đa mục tiêu và câu chuyện giữ gìn làng xóm

Không gian Lĩnh Nam trong phương án quy hoạch không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giao thông. Tại phân đoạn Đ3, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, khu vực được định hướng phát triển với các chức năng thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm sáng tạo; đồng thời bảo tồn, khôi phục các giá trị lịch sử, văn hóa phục vụ du lịch.

Tài liệu quy hoạch xác định các dự án thành phần liên quan trực tiếp đến Lĩnh Nam, gồm: Dự án thành phần 12 - Cụm công viên Lĩnh Nam; Dự án thành phần 13 - Cụm công viên Lĩnh Nam - Nam Phù - Hồng Vân; Dự án thành phần 17 - Khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam và khu định cư Lĩnh Nam. Các dự án này thuộc Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Định hướng trên cho thấy Lĩnh Nam được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn, nơi giao thông, công viên, dịch vụ, đô thị và các giá trị văn hóa có sự gắn kết. Với những làng xóm lâu đời như Thúy Lĩnh, câu chuyện quy hoạch vì thế không chỉ là mở thêm đường hay hình thành các khu đô thị mới mà còn là tổ chức lại không gian sống, khai thác giá trị cảnh quan và gìn giữ những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ.

Quy hoạch cũng nêu định hướng trước mắt cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư thuộc các làng xóm, không bao gồm khu vực nằm trong phạm vi di dời theo QH257 và phạm vi ảnh hưởng của trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông.

Đây là những nội dung người dân cần tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với bản đồ và hồ sơ quy hoạch để góp ý thiết thực. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến đất đai, giao thông, hạ tầng, môi trường, cảnh quan và bảo tồn làng xóm cần được xem xét trong mối quan hệ với đời sống thực tế của địa phương.