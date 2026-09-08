Hà Nội lập 3 tổ kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm

Tập trung kiểm tra 7 dự án cầu vượt sông Hồng

Theo Quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, 3 tổ công tác được thành lập nhằm kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố.

Các tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu cùng các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thi công. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất ngay tại hiện trường.

Trường hợp phát hiện vi phạm, tổ công tác sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định; đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau kiểm tra.

Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chủ động phối hợp với Công an thành phố và UBND các xã, phường nơi có dự án để triển khai nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra, giám sát được tổng hợp, báo cáo định kỳ vào thứ Năm hằng tuần để Phòng Kiểm tra tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở và tham mưu giải pháp, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh nếu cần thiết.

Công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Tổ công tác số 1 do ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, được giao phụ trách nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng.

Danh sách gồm cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Trần Hưng Đạo; cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Vân Phúc; cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4 và cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4.

Đây đều là những dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của Hà Nội, mở rộng khả năng kết nối giữa khu vực hai bên sông Hồng và các đô thị, khu vực phát triển mới.

Việc bố trí tổ công tác chuyên trách được kỳ vọng giúp tăng cường kiểm tra trực tiếp tại công trường, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông cũng như tổ chức thi công.

Kiểm tra hàng loạt tuyến vành đai và12 công trình, tuyến đường quan trọng

Tổ công tác số 2 do ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách nhóm các dự án đường vành đai.

Nhóm này gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; các đoạn thuộc Vành đai 2,5; đường Vành đai 3 qua địa bàn huyện Đông Anh (cũ); các dự án thuộc Vành đai 3,5 và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Riêng nhóm Vành đai 3,5 được phân công theo dõi nhiều đoạn, nút giao và dự án thành phần như đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, các đoạn qua khu vực Hoài Đức và đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Việc kiểm tra được triển khai đồng thời trên nhiều dự án, tập trung vào yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Hình ảnh nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Tổ công tác số 3 do ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, được giao phụ trách 12 công trình, tuyến đường khác trên địa bàn thành phố.

Trong số này có tuyến đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai; đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; dự án nâng cấp, mở rộng đường 70; tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính; dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển và một số dự án kết nối giao thông quan trọng khác.

Đáng chú ý, danh sách có tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, hợp đồng BT và đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT.

Theo quyết định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác được chủ động rà soát, bổ sung những công trình khác cần đẩy nhanh tiến độ để đưa vào diện kiểm tra, giám sát và đôn đốc.

Cùng với lực lượng của Sở Xây dựng, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an các xã, phường thuộc địa bàn có dự án cũng được mời tham gia các tổ công tác.

Các tổ công tác hoạt động cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Việc thành lập 3 tổ chuyên trách nhằm tăng cường trách nhiệm kiểm tra ngay tại công trường, qua đó kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn và hạn chế các vấn đề về vệ sinh môi trường trong quá trình Hà Nội triển khai hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn.