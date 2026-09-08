Cầu Ngọc Hồi đang dần thành hình, dự kiến về đích trước APEC 2027
Sau một năm khởi công, cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên đang dần thành hình. Những trụ cầu liên tiếp vươn ra sông Hồng, các phiến dầm đầu tiên được lắp đặt, mở ra hình hài mới của công trình hướng tới hoàn thành trước APEC 2027.
Cầu Ngọc Hồi là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, được triển khai nhằm hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5 và tăng cường kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với Hưng Yên.
Sau khoảng một năm triển khai, công trường đang bước vào giai đoạn thi công với cường độ cao. Tại khu vực cầu chính trên tuyến đê Hữu Hồng, đoạn qua xã Thanh Trì, nhiều máy móc, thiết bị được tập trung để triển khai đồng thời các hạng mục. Phần cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp của cầu chính đã hoàn thành.
Các nhà thầu đang tiếp tục thi công bệ trụ và những hạng mục cầu dẫn, từng bước tạo nền móng cho phần kết cấu phía trên.
Từ mặt bằng thi công, những trụ cầu đang dần nổi bật giữa khu vực sông Hồng.
Không chỉ tập trung tại cầu chính, các hạng mục phía Hưng Yên cũng đang được đẩy nhanh. Những phiến dầm đầu tiên của cầu cạn đã được lắp đặt. Hai bãi đúc dầm lớn được đưa vào khai thác để phục vụ quá trình thi công trong thời gian tới.
Theo thiết kế, cầu Ngọc Hồi rộng khoảng 30 m, gồm 4 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp. Toàn tuyến dài khoảng 7,5 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài khoảng 5,4 km và đoạn qua Hưng Yên dài khoảng 2,1 km.
Quy mô lớn khiến dự án phải tổ chức thi công đồng thời trên nhiều khu vực. Hiện có 18 mũi thi công được triển khai tại cầu chính, cầu dẫn, đường công vụ và các mặt bằng đúc dầm.
Tại hai đầu cầu, hàng trăm công nhân cùng máy móc được huy động làm việc liên tục. Việc triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc nhằm tạo mặt bằng và sản lượng cho các công đoạn tiếp theo, đặc biệt là khi phần kết cấu cầu bước vào giai đoạn tăng tốc.
Đến nay, sản lượng thi công của dự án đạt khoảng 1.574,8 tỷ đồng, tương đương hơn 21,37% giá trị hợp đồng.
Việc các phiến dầm đầu tiên được lắp đặt tại phía Hưng Yên được xem là bước tiến mới của dự án, cho thấy công trường đang chuyển dần từ giai đoạn chuẩn bị, xử lý nền móng sang triển khai mạnh các hạng mục kết cấu.
Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm một hướng kết nối giữa khu vực phía Nam Thủ đô với Hưng Yên, giảm sự phụ thuộc vào các tuyến cầu hiện hữu và mở rộng khả năng liên kết giao thông giữa hai khu vực.
Tuyến đường cũng có khả năng kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Văn Lương, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6 và Quốc lộ 32. Từ đó, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng hình thành thêm một hành lang giao thông mới, hỗ trợ kết nối các khu vực đô thị, công nghiệp và dân cư ở phía Nam Hà Nội với Hưng Yên.
Theo Lê Khánh
Đại đoàn kết
Theo
Đại đoàn kết
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