Cầu Ngọc Hồi đang dần thành hình, dự kiến về đích trước APEC 2027

Sau khoảng một năm triển khai, công trường đang bước vào giai đoạn thi công với cường độ cao. Tại khu vực cầu chính trên tuyến đê Hữu Hồng, đoạn qua xã Thanh Trì, nhiều máy móc, thiết bị được tập trung để triển khai đồng thời các hạng mục. Phần cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp của cầu chính đã hoàn thành.