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Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những ngày đầu tháng 9, trên công trường dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 1.

Tại nhiều vị trí trên tuyến, máy móc được tập trung thi công. Công nhân làm việc liên tục, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 2.

Sau thời gian triển khai, nhiều phân đoạn của dự án đã cơ bản hoàn thành công tác san nền, lu lèn nền móng, hệ thống thoát nước mưa và hạng mục hạ tầng ngầm liên quan. Các nhà thầu chuyển sang giai đoạn hoàn thiện nền, mặt đường và các hạng mục kỹ thuật còn lại.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 3.

Theo ghi nhận tại công trường, các mũi thi công được tổ chức linh hoạt, tập trung vào những vị trí có khả năng hoàn thành sớm, tạo mặt bằng liên tục cho những công đoạn tiếp theo.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 4.

Đến nay, khối lượng thi công của gói thầu đạt khoảng 60%. Trong đó, phần nền đường và hệ thống thoát nước mưa cơ bản hoàn tất. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cũng cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện để các đơn vị tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 5.

Một trong những vị trí đang được xử lý là công trình tại số 241 Vũ Tông Phan. Một phần tòa nhà quy mô 13 tầng, 1 hầm và 1 tum đang được cắt dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 6.

Theo UBND phường Khương Đình, khoảng 16m² diện tích công trình nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng. Chủ nhà đã đồng thuận bàn giao, phối hợp tháo dỡ theo phương án được phê duyệt, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 7.

Trao đổi tại công trường, ông Trương Lâm Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển quốc gia cho biết, nhà thầu đang chủ động tăng cường máy móc, thiết bị, đồng thời tổ chức các mũi thi công phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị duy trì thi công 3 ca liên tục, tận dụng tối đa thời gian để bù đắp những hạn chế về nhân lực trong dịp lễ 2-9 vừa qua.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 8.

Mục tiêu được các đơn vị đặt ra là hoàn thành những hạng mục còn lại, bảo đảm điều kiện thông xe kỹ thuật tuyến đường vào ngày 10-10.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 9.

Để đạt mục tiêu này, các nhà thầu đang tập trung nguồn lực cho những công việc có tính quyết định đến tiến độ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các mũi thi công, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và an toàn.

Đường Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, hướng tới thông xe dịp 10-10- Ảnh 10.

Dự án Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng khi hoàn thành sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vành đai của Thủ đô, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, đồng thời chia sẻ lưu lượng cho những tuyến đường hiện hữu.

Theo Duy Khánh - Ngọc Tú

Hà Nội Mới

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