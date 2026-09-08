Bên trong làng cổ Hà Nội dự kiến di dời một phần theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khi được hỏi liệu quy hoạch có ảnh hưởng đến công trình đang xây dựng hay không, ông Trần Văn Tư (thôn Đại Độ) cho biết gia đình đã đầu tư gần 400 triệu đồng xây nhà. Nếu thuộc diện phải di dời, ông sẽ chấp hành nhưng mong sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.