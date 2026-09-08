Một tỉnh miền Bắc sắp có thêm cụm công nghiệp hơn 642 tỷ đồng, quy mô 55 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định số 3307/QĐ-UBND, ngày 07/9/2026 thành lập Cụm công nghiệp Nam Điền tại xã Xuân Hưng.

Theo đó, Cụm công nghiệp Nam Điền có diện tích khoảng 55 ha, được triển khai tại xã Xuân Hưng. Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp Đông Quang được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 642.772.000.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích quy hoạch, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp. Thời gian hoạt động của cụm công nghiệp là 50 năm.

Theo tiến độ được xác định, dự án hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào hoạt động trong Quý III/2029.

Cụm công nghiệp Nam Điền được định hướng thu hút đa dạng các nhóm ngành nghề tạo giá trị gia tăng cao. Trong đó, ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như cơ khí chính xác, công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và thiết bị viễn thông.

Các ngành sản xuất thiết bị tự động hóa, vật liệu mới và sản phẩm công nghệ cao cũng được đặc biệt khuyến khích đầu tư. Tiêu chí quan trọng trong thu hút các cơ sở sản xuất là sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại.

Bên cạnh đó, cụm công nghiệp sẽ phát triển các ngành chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất thực phẩm, đồ uống gắn với lợi thế của địa phương.

Các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất như logistics, kho bãi cũng được quy hoạch trong cụm công nghiệp, với tỷ lệ diện tích sử dụng không vượt quá 10% tổng diện tích.

Theo quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình, Cụm công nghiệp Nam Điền phải được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích quy hoạch. Các hạng mục chủ yếu gồm hệ thống giao thông, cấp điện, thông tin liên lạc và khu vực thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Chủ đầu tư chỉ được phép tiếp nhận các dự án thứ cấp sau khi hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý nước thải tập trung được hoàn thiện, bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Việc triển khai dự án được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp giám sát, trong đó Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm các yêu cầu về pháp lý, thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

Việc thành lập và đưa Cụm công nghiệp Nam Điền vào hoạt động được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế, thu hút các dự án sản xuất có công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.