Hà Nội nghiên cứu xây dựng các đập trên sông Hồng

Thông tin trên thuộc nội dung liên quan hành lang thoát lũ trong báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng của UBND TP Hà Nội.

Báo cáo nêu, theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển đô thị khu vực ven sông ở hai bên bờ sông Hồng, đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn đê điều và không gian thoát lũ.

Nội dung này căn cứ trên kết quả đánh giá khoa học về lũ lụt, khả năng chống chịu thảm họa và an toàn hạ tầng đô thị do đơn vị tư vấn nghiên cứu, xem xét trên tổng thể lưu vực sông Hồng - Thái Bình, đánh giá tác động liên vùng từ thượng nguồn đến hạ lưu, có xét đến vận hành các hồ chứa, ảnh hưởng thủy triều và biến đổi khí hậu.

Việc tính toán được thực hiện trên cơ sở khảo sát đầy đủ địa hình, địa chất, thủy văn, thủy lực, bùn cát và hiện trạng chỉnh trị sông; sử dụng mô hình thủy văn, thủy lực 1 chiều và 2 chiều đã được hiệu chỉnh, kiểm định bằng số liệu thực đo (tính toán với kịch bản lũ tần suất 500 năm, có xét đến biến đổi khí hậu năm 2100).

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trên cơ sở phân tích các kịch bản quy hoạch, cơ quan chức năng lựa chọn phương án, xác định cao độ san nền phù hợp cho từng khu vực chức năng, đồng thời đề xuất giải pháp chỉnh trị, nạo vét cục bộ nhằm giảm thiểu tác động đến thoát lũ.

Theo đó, việc phát triển không gian khu vực hai bên bờ sông Hồng lấy hệ thống công viên thân thiện với môi trường sinh thái làm chủ đạo, đồng thời có thể xem xét bố trí hệ thống giao thông có thể chấp nhận tác động ngập lụt ngắn hạn, cùng với các công trình không gian phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao và công cộng.

Cùng với đó là các giải pháp đảm bảo về an toàn đê điều, thoát lũ (đảm bảo thoát lũ ứng với lũ tần suất 500 năm) như: Cải tạo bãi sông, nạo vét khu vực gần lòng sông để tăng khả năng thoát lũ, san gạt dựa theo cao độ tự nhiên của khu vực bãi tạo thành các cấp cao độ để bố trí các khu chức năng phù hợp.

Vấn đề an toàn hành lang thoát lũ cũng đưa ra phương án xây dựng các tuyến đường nhằm tiếp cận với dòng sông, khai thác cảnh quan; kèm theo đó là việc kè, cải tạo bờ bãi sông phù hợp với các khu chức năng tương đương nhằm tăng khả năng thoát lũ và tạo cảnh quan.

Đồng thời, thành phố nghiên cứu xây dựng các đập trên sông để duy trì mực nước về mùa kiệt, mùa lũ mở hoàn toàn. Vị trí cụ thể sẽ xem xét trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.