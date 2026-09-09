TP.HCM sắp có cầu dây văng hơn 13.000 tỷ: Cao ngang tòa nhà 15 tầng, ‘mở khóa’ khu vực Cần Giờ , giúp kết nối dự án 10 tỷ USD của Vinhomes

Trong nhiều thập kỷ, Cần Giờ được ví là lá phổi xanh của TP. HCM. Huyện Cần Giờ cũ có diện tích hơn 700 km2, rộng bằng 1/3 diện tích TP. HCM cũ, gấp 91 lần diện tích quận Một cũ. Tuy vậy, khu vực này lại có dân số thưa thớt, chiếm chưa đến 1% dân số TP.HCM.

Nơi đây luôn gặp thách thức lớn bởi thiếu hạ tầng giao thông, chỉ có duy nhất phà Bình Khánh kết nối khu vực với trung tâm thành phố. Sự xuất hiện của cầu Cần Giờ không chỉ giải quyết tình trạng tắc nghẽn do chờ phà, mà còn đóng vai trò thúc đẩy cho sự phát triển của đô thị biển với những dòng vốn tỷ đô đổ bộ.

Cầu có tĩnh không cao nhất Việt Nam

Dự án do Công ty Cổ phần Masterise Hạ tầng Cần Giờ làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 13.000 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,3 km, vượt sông Soài Rạp, quy mô 6 làn xe (4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp). Trong đó phần cầu dài 3km, còn lại là đường dẫn.

Phối cảnh cầu Cần Giờ

Điểm nhấn của công trình nằm ở kết cấu dây văng hiện đại. Theo phương án kiến trúc được công bố, mỗi tháp được hình dung như hai chân tháp thuôn dần, vươn lên và “kẹp” một bộ phận phía trên chứa cụm neo cáp, các chân tháp ôm hai bên mặt cầu để tăng ổn định ngang. Hệ dây được bố trí để phân phối tải hiệu quả. Đặc biệt, tháp cầu được lấy cảm hứng từ cây đước, biểu tượng của hệ sinh thái Cần Giờ, giúp tiếp nhận lực từ hệ dây văng và truyền xuống móng.

Với thiết kế có độ tĩnh không cao 55m, tương đương một tòa nhà 15 tầng, cầu Cần Giờ thuộc nhóm có độ tĩnh không cao nhất Việt Nam, tương đương cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh.

Cầu được xây dựng với tĩnh không cao bởi sông Soài Rạp vốn là luồng hàng hải huyết mạch của đầu tàu kinh tế phía Nam. Việt duy trì độ cao kỷ lục sẽ đảm bảo cho các tàu chở hàng trọng tải lớn và siêu du thuyền quốc tế ra vào hệ thống cảng biển phía trong (như cụm cảng Hiệp Phước) một cách dễ dàng.

Rút ngắn từ 2 giờ xuống 40 phút

Hiện nay, kết nối đường bộ giữa Cần Giờ và phần còn lại của TP. HCM phụ thuộc rất lớn vào phà Bình Khánh. Phương tiện đi từ Nhà Bè muốn vào Cần Giờ gần như tập trung về đây. Vào cuối tuần, lễ Tết hay giờ cao điểm, xe phải xếp hàng dài chờ phà.

Phương tiện chờ xếp hàng dài trên phà Bình Khánh

Sự xuất hiện của cầu Cần Giờ sẽ trực tiếp “chia lửa”, giảm tải áp lực cho bến phà hiện hữu. Đồng thời, cầu được kỳ vọng tạo ra trục giao thông liền mạch, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm TP. HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút.

Bên cạnh đó, công trình còn được xem là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hạ tầng khu vực, khi kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức – Long Thành qua nút giao Rừng Sác, qua đó mở ra không gian phát triển kinh tế – xã hội mới cho vùng.

Bứt phá cho siêu đô thị biển tỷ đô

Trong thị trường bất động sản, hạ tầng luôn đóng vai trò dẫn dắt các chu kỳ tăng trưởng. Đối với Cần Giờ, cây cầu dây văng hơn 13.000 tỷ đồng chính là huyết mạch quyết định khả năng cất cánh của những dự án tỷ đô, tâm điểm là Vinhomes Green Paradise.

Cầu Cần Giờ giúp tăng cường kết nối giữa đô thị khu vực với trung tâm thành phố

Với quy mô khổng lồ lên tới 28,7 km2 (rộng gấp hơn 9 lần phường Sài Gòn, TP. HCM) cùng vốn đầu tư 10 tỷ USD, dự án được định vị trở thành một “thành phố vịnh biển” mang dáng dấp quốc tế. Đồng thời góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố với không gian biển.

Hiện tại, cầu Cần Giờ đã được khởi công vào tháng 6. Công tác giải phóng mặt bằng quyết tâm hoàn thành trước ngày 31/12. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hợp long vào cuối năm 2028 và dự kiến khánh thành, khai thác vào giữa năm 2029.

Trong tương lai, sự kết hợp giữa cầu Cần Giờ và nhiều dự án lớn như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ - Vũng Tàu hay kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao Rừng Sác sẽ tạo nên một hệ sinh thái hạ tầng liên hoàn. Mạng lưới này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa lõi trung tâm và đô thị biển, mà còn mở ra không gian tăng trưởng cho trục kinh tế - du lịch phía Nam thành phố.





