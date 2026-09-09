Việt Nam có một lâu đài cổ tích, nguy nga “phơi sương” giữa nơi được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc", 3 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh

Xã Tam Đảo (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) được ví như “Đà Lạt của miền Bắc”, cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển. Nơi đây từng gây chú ý trên mạng xã hội với Tam Dao Castle – tòa lâu đài quy mô lớn tọa lạc trên đồi Toàn Quyền, gần trung tâm thị trấn.

Công trình được xây dựng trên nền cũ của Dinh Toàn quyền Pháp, với diện tích khoảng 3.000 m2. Kiến trúc Tam Dao Castle lấy cảm hứng từ hai lâu đài nổi tiếng của châu Âu là Peles và Neuschwanstein, kết hợp phong cách Neo Gothic và Phục Hưng.

Lâu đài gây ấn tượng với những đường viền gỗ sẫm màu, mái lợp đá Ardoise, các tòa tháp cao vút và hệ thống cửa vòm. Bên trong sử dụng sàn đá xám, đá marble tông trầm, trong khi khuôn viên được bố trí các tượng thần La Mã, tạo nên tổng thể mang đậm phong cách châu Âu. Công trình được xây dựng quy mô lớn, với hệ thống phòng nghỉ đa dạng, trong đó có 9 phòng VIP dành riêng cho khách cao cấp. Các phòng được thiết kế và trang bị nội thất theo hướng sang trọng, hiện đại.

Hình hài tòa lâu đài cơ bản đã hoàn thiện, nhưng suốt nhiều năm, tòa lâu đài vẫn nằm "phơi sương" và hiện chưa mở các dịch vụ để đón du khách vào sử dụng. Lối vào công trình hiện nay được ngăn cách bằng cánh cổng cao, được bảo vệ cẩn thận.

Tam Dao Castle gắn với tên tuổi ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Lạc Hồng. Ông Trường từng tiết lộ tổng chi phí xây dựng công trình khoảng 400 tỷ đồng và kỳ vọng sau khi hoàn thiện, lâu đài sẽ trở thành một biểu tượng mới của Tam Đảo, trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần tại địa phương ngày càng tăng.

Là một trong những doanh nhân gắn bó lâu năm với Tam Đảo, ông Lê Xuân Trường và Lạc Hồng còn tham gia đầu tư nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại đây. Danh mục này gồm Khách sạn Venus Tam Đảo với tổng vốn khoảng 400 tỷ đồng, khu ẩm thực 80 tỷ đồng, khu nhà dịch vụ 33 tỷ đồng, cáp treo Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo hơn 900 tỷ đồng, Belvedere Resort Tam Đảo khoảng 270 tỷ đồng, cùng các công trình như Rock Café và Quán Gió.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, Lạc Hồng còn tham gia thi công nhiều công trình lớn trên cả nước, trong đó có Phòng họp chính Nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Trung tâm Thông tấn xã Việt Nam, Viglacera Tower, trụ sở Gelex, tòa nhà Geleximco, tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc và Trạm bơm Yên Sở.

Trở lại với Tam Đảo, tên gọi địa danh này bắt nguồn từ ba ngọn núi Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa nhô lên giữa biển mây. Vào những ngày trời quang, ba đỉnh núi này có thể được quan sát từ Hà Nội.

Nằm ở độ cao hơn 900 m so với mực nước biển, Tam Đảo có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ phổ biến khoảng 20°C và hiếm khi vượt 25°C. Cùng địa hình núi non, cảnh quan đặc trưng và không khí trong lành, nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày quen thuộc của du khách, đặc biệt vào mùa hè.

Sức hút của Tam Đảo cũng được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong giai đoạn 2022-2024, World Travel Awards ba năm liên tiếp vinh danh Tam Đảo là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”. Một số chuyên trang quốc tế, trong đó có Travel and Tour World, cũng đánh giá cao Tam Đảo như một điểm nghỉ dưỡng phù hợp trong mùa hè.

Ngày 25/1/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 170/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận Khu du lịch Tam Đảo là Khu du lịch quốc gia.