Heragon City bàn giao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho những khách hàng đầu tiên

Kết quả này không chỉ khẳng định pháp lý rõ ràng, minh bạch của dự án, mà còn tạo nền tảng vững chắc giúp khách hàng yên tâm nắm giữ tài sản cũng như chủ động trong kế hoạch an cư, đầu tư hoặc chuyển nhượng theo quy định.

Pháp lý - Bảo chứng quyền sở hữu cho khách hàng

Chiều ngày 5/9, Chủ đầu tư Fortune cùng đơn vị phát triển dự án MBLand, đơn vị phát triển kinh doanh WeLand và hệ thống đại lý phân phối chính thức đã tổ chức lễ bàn giao Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho những khách hàng đầu tiên của Heragon City.

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các sản phẩm đã đủ điều kiện bàn giao. Với người sở hữu bất động sản, Giấy Chứng nhận là cơ sở pháp lý quan trọng để xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời giúp chủ sở hữu chủ động hơn trong kế hoạch xây dựng, đầu tư hay chuyển nhượng theo quy định.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện đơn vị Phát triển dự án MBLand cho biết, chỉ hơn 3 tháng sau khi giới thiệu dự án ra thị trường, các thủ tục để cấp và bàn giao Giấy Chứng nhận cho những chủ sở hữu đầu tiên hoàn thành nghĩa vụ tài chính đã được hoàn tất theo đúng quy định. Tiến độ này không chỉ thể hiện sự chủ động của các bên trong công tác triển khai mà còn khẳng định cam kết của Chủ đầu tư và đơn vị phát triển trong việc đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Ban Kinh doanh - Tổng Công ty MBLand, phát biểu tại sự kiện

Không khí tại sự kiện trở nên đặc biệt khi những tấm Giấy Chứng nhận lần lượt được trao tận tay khách hàng. Nhận bàn giao ngay trong đợt đầu, bà H.T.B (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cho biết, việc được nhận Giấy Chứng nhận sớm hơn dự kiến mang đến niềm vui cho gia đình.

Sau khi được cầm sổ trên tay, tôi rất vui và yên tâm. Chứng kiến cơ sở hạ tầng cũng như sự hoàn thiện của dự án thì tôi đánh giá rất cao về dự án này. Chủ đầu tư đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với khách hàng. Khi nhận sổ sớm hơn dự kiến, tôi thấy rất tin tưởng", bà H.T.B chia sẻ.

Việc nhanh chóng bàn giao Giấy Chứng nhận cho những chủ sở hữu đầu tiên cho thấy giá trị của một sản phẩm bất động sản có thể sớm đưa vào sử dụng thực tế. Với những khách hàng có nhu cầu xây dựng nhà ở, đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai các kế hoạch theo tiến độ và quy định hiện hành.

Cộng hưởng lợi thế từ hạ tầng hoàn thiện

Bên cạnh tiến độ pháp lý, Heragon City là một trong số ít các khu đô thị nội đô tại Thanh Hóa đã hoàn thiện toàn bộ phần hạ tầng nội khu. Đồng thời, các hạng mục cảnh quan, tiện ích dự án cũng liên tục được đưa vào vận hành nhằm mang đến trải nghiệm an cư trọn vẹn.

Sau thành công của phân khu The Legacy, Heragon City giới thiệu ra thị trường phân khu trung tâm The Glory, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và các gia đình đang tìm kiếm sản phẩm nhà đất nội đô tại Thanh Hóa.

Chính sách bán hàng tại The Glory được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính. Với vốn ban đầu chỉ từ 1,16 tỷ đồng cùng chính sách hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị sản phẩm, khách hàng được lựa chọn ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng hoặc tham gia chương trình cố định lãi suất 5.5% trong 36 tháng. Với khách hàng thanh toán bằng vốn tự có, tổng chiết khấu có thể lên đến 14% giá trị sản phẩm.

Heragon City là dự án khu đô thị công viên trung tâm được quy hoạch đồng bộ trên diện tích 57,9ha với mật độ xây dựng chỉ 28,3%

Trong bối cảnh quỹ đất tại các khu vực nội đô ngày càng khan hiếm, những sản phẩm có pháp lý rõ ràng và nằm trong khu đô thị được quy hoạch chỉn chu dành được sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ đáp ứng tốt các nhu cầu đầu tư, đất nền nội đô tại Heragon City còn phù hợp với khách hàng có mong muốn tích lũy tài sản, an cư cũng như khai thác vận hành một cách linh hoạt.

Heragon City – Sông dệt phồn vinh, Đất thêu phú quý

Dự án được phát triển bởi MBLand.

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland

Đại lý phân phối chính thức: Bất Động Sản Bắc Bộ, Duy Tùng Land, Home Plus 36, AVA Holdings, 3SLand, Thịnh Phát Land, RBS, FAM GROUP, Crown Realty, Cen Land, MDV, An Quý Hưng, Mai Việt Land.

Địa chỉ: Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa | CSKH: 024.9995.9888 | Email: cskh@heragoncity.vn | Website: heragoncity.vn