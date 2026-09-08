Loạt dự án tại Thái Nguyên xin chấm dứt hoạt động

Ngày 8/9, Sở Tài chính Thái Nguyên phát thông báo về việc chấm dứt hoạt động đối với một loạt dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tài chính thông báo chấm dứt hoạt động đối với các dự án: Dự án khu thương mại, dịch vụ Phúc Thịnh (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), do Công ty cổ phần đầu tư phát triển toàn cầu Phúc Thịnh làm chủ đầu tư; Dự án Tổ hợp dịch vụ tổng hợp Võ Nhai (xã Võ Nhai) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Võ Nhai làm chủ đầu tư; Dự án Khu tổ hợp dịch vụ và công viên văn hóa thể thao Hồng Thái (xã Đồng Hỷ) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị công nghiệp BCD (nay là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Thái Nguyên) làm chủ đầu tư.

Một khu vực tại xã Đồng Hỷ (ảnh minh họa)

Sở Tài chính cho biết, cả 3 dự án trên do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 36 Luật Đầu tư 2025.

Sở Tài chính yêu cầu các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định.

Được biết, đây là các dự án ngoài ngân sách, được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 - 2019. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay có dự án vẫn chưa được triển khai.