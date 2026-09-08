Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt dự án tại Thái Nguyên xin chấm dứt hoạt động

| | Bất động sản

3 dự án đầu tư khu thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tự chấm dứt hoạt động. Đây là các dự án ngoài ngân sách, được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư từ những năm 2018 - 2019 nhưng vì nhiều lý do, đến nay có dự án vẫn chưa triển khai.

Ngày 8/9, Sở Tài chính Thái Nguyên phát thông báo về việc chấm dứt hoạt động đối với một loạt dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tài chính thông báo chấm dứt hoạt động đối với các dự án: Dự án khu thương mại, dịch vụ Phúc Thịnh (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), do Công ty cổ phần đầu tư phát triển toàn cầu Phúc Thịnh làm chủ đầu tư; Dự án Tổ hợp dịch vụ tổng hợp Võ Nhai (xã Võ Nhai) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Võ Nhai làm chủ đầu tư; Dự án Khu tổ hợp dịch vụ và công viên văn hóa thể thao Hồng Thái (xã Đồng Hỷ) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị công nghiệp BCD (nay là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Thái Nguyên) làm chủ đầu tư.

Loạt dự án tại Thái Nguyên xin chấm dứt hoạt động- Ảnh 1.

Một khu vực tại xã Đồng Hỷ (ảnh minh họa)

Sở Tài chính cho biết, cả 3 dự án trên do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 36 Luật Đầu tư 2025.

Sở Tài chính yêu cầu các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định.

Được biết, đây là các dự án ngoài ngân sách, được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 - 2019. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay có dự án vẫn chưa được triển khai.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại lộ dài nhất, rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe đẹp như Châu Âu được loạt “ông lớn” Vingroup, Masterise, MIK Group, CapitaLand… dồn dập đổ về xây gần 60 tòa nhà cao tầng

Đại lộ dài nhất, rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe đẹp như Châu Âu được loạt “ông lớn” Vingroup, Masterise, MIK Group, CapitaLand… dồn dập đổ về xây gần 60 tòa nhà cao tầng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai một loại hình bất động sản chưa từng có vào siêu đô thị 10 tỷ USD, đón đầu “mỏ vàng” mới của Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai một loại hình bất động sản chưa từng có vào siêu đô thị 10 tỷ USD, đón đầu “mỏ vàng” mới của Việt Nam Nổi bật

Điều chỉnh quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Đổi mới để phát triển nhưng không được mất hồn cốt di sản

Điều chỉnh quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Đổi mới để phát triển nhưng không được mất hồn cốt di sản

18:25 , 08/09/2026
Cần xác định đúng bản chất mức trợ giá đường sắt đô thị tại Hà Nội

Cần xác định đúng bản chất mức trợ giá đường sắt đô thị tại Hà Nội

18:05 , 08/09/2026
Người Hà Nội dọn nhà, dỡ công trình nhường đất cho dự án bãi đỗ xe Vành đai 1

Người Hà Nội dọn nhà, dỡ công trình nhường đất cho dự án bãi đỗ xe Vành đai 1

17:42 , 08/09/2026
CapitaLand Development chào đón những cư dân đầu tiên tại Lumi Hanoi

CapitaLand Development chào đón những cư dân đầu tiên tại Lumi Hanoi

17:30 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên