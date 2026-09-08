Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Hà Nội dọn nhà, dỡ công trình nhường đất cho dự án bãi đỗ xe Vành đai 1

| | Bất động sản

Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành, nhiều hộ dân hối hả dọn nhà, tháo dỡ công trình để bàn giao đất.

Video: Phá dỡ dãy nhà xen kẹt giữa đường La Thành và Vành đai 1

Dải đất nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, đang được phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, nhà để xe kết hợp khu cây xanh, vườn hoa.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 9, nhiều hộ dân trong khu vực bắt đầu di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Không khí khẩn trương bao trùm khu vực khi máy móc, phương tiện được đưa vào phục vụ công tác phá dỡ.

Tại đoạn đường La Thành nằm trong phạm vi dự án, khu vực giải phóng mặt bằng được rào chắn, khoanh vùng. Một số vị trí hạn chế phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ và vận chuyển vật liệu.

Những ngày qua, máy móc liên tục được huy động để phá dỡ các công trình đã hoàn tất bàn giao.

Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ toàn bộ, để lại những khoảng đất trống xen giữa khu dân cư đông đúc.

Cùng với lực lượng chức năng, các hộ dân cũng tranh thủ thu dọn tài sản, đóng gói đồ đạc và chuyển đến nơi ở mới.

Một số hộ kinh doanh trên đường La Thành phải nhanh chóng di chuyển hàng hóa, tìm địa điểm mới để tiếp tục công việc.

Chị Nguyễn Thương Huyền cho biết, gia đình đã gắn bó gần 9 năm với căn nhà chưa đầy 30m² trong một con ngõ trên đường La Thành. Khi khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, chị phải thu xếp chuyển đi để bàn giao nhà, đồng thời thuê địa điểm gần đó tiếp tục kinh doanh đồ thể thao.

Trong quá trình người dân di chuyển, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa có mặt tại hiện trường, hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc và tài sản, đồng thời hướng dẫn các hộ thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, dự án có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức. Thành phố dự kiến bố trí 151 suất đất tái định cư tại khu GS1, phường Thượng Cát và 151 căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô. Đến nay, phường đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và công khai 166/166 phương án bồi thường. Hai tổ chức và 3 hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch; 24 hộ tháo dỡ cửa hoặc mái nhà; 40 hộ đã ký biên bản bàn giao nhưng chưa di chuyển thực tế.

Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 6.803m², với tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Các hạng mục chính gồm bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.

Khu đất này được hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Việc đầu tư công trình được xác định nhằm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cảnh quan sau khi tuyến Vành đai 1 được hoàn thiện. Theo kế hoạch, dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng bổ sung quỹ đỗ xe, tạo thêm không gian cây xanh và hoàn thiện hạ tầng khu vực, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị dọc tuyến Vành đai 1.

Theo Coong Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại lộ dài nhất, rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe đẹp như Châu Âu được loạt “ông lớn” Vingroup, Masterise, MIK Group, CapitaLand… dồn dập đổ về xây gần 60 tòa nhà cao tầng

Đại lộ dài nhất, rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe đẹp như Châu Âu được loạt “ông lớn” Vingroup, Masterise, MIK Group, CapitaLand… dồn dập đổ về xây gần 60 tòa nhà cao tầng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai một loại hình bất động sản chưa từng có vào siêu đô thị 10 tỷ USD, đón đầu “mỏ vàng” mới của Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai một loại hình bất động sản chưa từng có vào siêu đô thị 10 tỷ USD, đón đầu “mỏ vàng” mới của Việt Nam Nổi bật

CapitaLand Development chào đón những cư dân đầu tiên tại Lumi Hanoi

CapitaLand Development chào đón những cư dân đầu tiên tại Lumi Hanoi

17:30 , 08/09/2026
Phối cảnh không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạo

Phối cảnh không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạo

16:52 , 08/09/2026
Sau 20 năm, siêu dự án 20.000 tỷ đồng nằm bên dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam có thêm chuyển động mới

Sau 20 năm, siêu dự án 20.000 tỷ đồng nằm bên dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam có thêm chuyển động mới

16:41 , 08/09/2026
Quy định mới về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà sai quy định: Phạt tới 1 tỷ đồng, phải trả lại toàn bộ tiền đã thu và lợi tức

Quy định mới về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà sai quy định: Phạt tới 1 tỷ đồng, phải trả lại toàn bộ tiền đã thu và lợi tức

15:39 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên