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Sau 20 năm, siêu dự án 20.000 tỷ đồng nằm bên dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam có thêm chuyển động mới

| | Bất động sản

Dự án khu đô thị du lịch Nhơn Phước (Đồng Nai) có diện tích 205ha, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng. Dự án có 2 mặt giáp sông Đồng Nai - dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam.

CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên vừa có báo đánh giá tác động môi trường đối với Khu đô thị du lịch Nhơn Phước.

Dự án có quy mô gần 205ha, dân số 12.500 người, do CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên làm chủ đầu tư. Đây cũng là dự án được biết đến với tên thương mại Angel Island, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Khu đất nằm trên địa bàn xã Đại Phước, phía Bắc giáp phường Long Trường (TPHCM) qua sông Đồng Nai; phía Đông và phía Tây giáp sông Đồng Nai; phía Nam giáp phía Bắc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Về cơ cấu sản phẩm gồm 1.765 căn biệt thự, xây dựng trên diện tích gần 55ha, cao tối đa 3 tầng; 331 căn nhà ở liền kề gần 5ha, cao tối đa 6 tầng và 1.088 căn hộ chung cư trên diện tích gần 1,6ha. Ngoài ra, dự án còn bố trí khu dịch vụ du lịch rộng hơn 25ha, cao tối đa 20 tầng.

Hiện trạng khu đất tương đối bằng phẳng. Khu vực dự án không nằm trong vùng sinh thái nhạy cảm hay khu bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời không ghi nhận các loài động, thực vật quý hiếm cần bảo tồn. Vị trí này cũng không tiếp giáp khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới hoặc khu di tích lịch sử cần bảo vệ.

Khu đô thị du lịch Nhơn Phước ban đầu do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang làm chủ đầu tư từ cuối 2004. Đầu năm 2007, dự án được phê duyệt quy hoạch 1/500.

Năm 2019, quyền phát triển dự án chuyển giao cho CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên. Dự án được chia làm 6 phân kỳ, Trung tâm Triển lãm trải nghiệm Đảo Tiên sẽ là công trình đầu tiên được khởi công tại dự án này.

CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên được thành lập vào tháng 9/2018, trụ sở tại phường Long Trường, TPHCM. Vốn điều lệ ban đầu 750 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Tuấn Anh góp 92%, ông Ngô Sỹ Quang 2.5% và bà Ngô Thị Ái Linh 5.5%. Đến tháng 6/2025, công ty tăng vốn lên gần 12.463 tỷ đồng. Hiện do ông Lê Hoài Nam làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Thanh Phong

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