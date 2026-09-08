Một xã ngoại thành Hà Nội tăng tốc triển khai loạt “siêu” dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Vingroup, Mường Thanh

Theo Trang thông tin điện tử xã Tam Hưng, ngày 7/9, xã Tam Hưng tổ chức Lễ chào cờ tháng 9/2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, đồng thời quán triệt và giao nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 cùng những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, một trong những nhiệm vụ được xã tập trung cao độ là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Đến ngày 3/9, riêng dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội có tổng diện tích khoảng 1.365 ha thuộc địa bàn xã Tam Hưng. Địa phương đã ban hành thông báo thu hồi khoảng 1.194 ha, đạt 87,5%, đồng thời ban hành quyết định thu hồi khoảng 1.078 ha, đạt gần 79%.

Bên cạnh đó, xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm ứng bàn giao mặt bằng khoảng 1.085 ha, với tổng kinh phí khoảng 8.400 tỷ đồng.

Đối với dự án Khu đô thị đa mục tiêu, xã đã niêm yết công khai trích đo địa chính khoảng 262/324 ha, đạt 81% và ký xác nhận phiếu kết quả đo đạc 6.067/9.970 thửa, đạt 69%.

Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 và một số dự án khác cũng đang được địa phương tiếp tục đẩy nhanh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tam Hưng yêu cầu tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5, Khu đô thị đa mục tiêu và các dự án trọng điểm khác. Đồng thời, địa phương được yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và tiếp tục nâng cao chất lượng chuyển đổi số.

Quy hoạch Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5.

Được biết, đây đều là những dự án khu đô thị có quy mô lớn trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Trong khi đó, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng có quy mô gần 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 111.000 tỷ đồng. Dự án được Vinhomes khởi công vào cuối tháng 8 vừa qua. Khi hoàn thành dự kiến vào năm 2030, khu đô thị sẽ đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người, thuộc nhóm các khu đô thị đa mục tiêu có quy mô lớn tại Hà Nội.

Còn Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 có tổng diện tích khoảng 182 ha, thuộc địa bàn các xã Bình Minh và Tam Hưng. Dự án do CTCP Địa ốc Cienco5, thuộc Tập đoàn Mường Thanh, làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi động từ năm 2008 nhưng do khó khăn về tài chính cùng tác động của giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng nên đã chậm tiến độ trong nhiều năm.