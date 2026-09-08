Chủ Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc báo lãi tăng, nợ phải trả gấp 3,88 lần vốn chủ sở hữu

Theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn (Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn) báo lãi sau thuế hơn 11 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Con số này tăng đáng kể so với mức lãi 1 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Tính đến 30/6/2026, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng nhẹ lên mức 469 tỷ đồng bao gồm 455 tỷ đồng vốn điều lệ và 14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cũng tại thời điểm trên, tổng nợ phải trả tăng 12% lên mức 1.820 tỷ đồng, qua đó hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 3,56 lần lên 3,88 lần.

Dư nợ trái phiếu chiếm tới 66% tổng nợ, ở mức 1.200 tỷ đồng. Vay nợ ngân hàng đi ngang ở mức 400 tỷ đồng. Riêng nợ phải trả khác tăng mạnh lên 220 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX cho biết, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã XKSCH2429001 trị giá 1.200 tỷ đồng, phát hành ngày 19/09/2024, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/09/2029. Lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp đã thanh toán đúng hạn gần 75 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu này.

Về tổ chức phát hành, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn do liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Sơn Kỳ (Idgreen Ky Son) và CTCP Tập đoàn Telin lập ra vào tháng 9/2021 nhằm thực hiện dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc (tên khác là Đảo Ngọc Hòa Bình) tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Trên website, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn giới thiệu khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc có quy mô 32ha, gồm khoảng 450 căn nhà ở thấp tầng.

Chủ đầu tư cho biết đến ngày 30/06/2026, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công các hạng mục hạ tầng và phần thô. Trọng tâm giai đoạn này là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Các tuyến ống cấp thoát nước, điện và thông tin liên lạc đang được lắp đặt đồng bộ.

Tại các phân khu đã hoàn tất hạ tầng ngầm, đơn vị thi công đã tiến hành thảm nhựa mặt đường và lắp đặt lan can hoàn chỉnh.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) có Quyết định số: 2698/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc đối với liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn và CTCP Tập đoàn Telin Ngày 10/4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình và liên danh nhà đầu tư ký Hợp đồng số: 06/2019/HĐ-ĐTDA và các phụ lục hợp đồng kèm theo. Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh Hòa Bình có Quyết định số 1835/QĐ-UBND v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc. Dữ liệu của PV cho biết, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn sử dụng các quyền tài sản liên quan đến dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc để làm tài sản bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu. Đó là toàn bộ quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền hưởng hoa lợi, lợi tức, lợi ích khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ việc khai thác, kinh doanh, hợp tác đầu tư/góp vốn/hợp tác kinh doanh/liên doanh/liên kết/mua bán/thuê/thuê mua nhà ở tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc. Một phần tài sản bảo đảm khác gồm các khoản hoa lợi, lợi tức, phần giá trị/tài sản tăng thêm phát sinh từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Toàn bộ tài sản là động sản hiện có và hình thành trong tương lai thuộc Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm để phát hành trái phiếu.

Vốn điều lệ ban đầu của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn là 50 tỷ đồng, trong đó Idgreen Ky Son góp 99% vốn và 1% còn lại thuộc về CTCP Tập đoàn Telin.

Sau nhiều lần thay đổi, từ tháng 7/2024, ông Khuất Hữu Việt (sinh năm 1994) trở thành Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Từ tháng 8/2024, công ty tăng vọt vốn điều lệ lên 455 tỷ đồng với 99,89% cổ phần thuộc về CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn, còn CTCP Tập đoàn Telin giảm sở hữu về 0,11%.

Theo tìm hiểu, ông Khuất Hữu Việt cũng đồng thời là người đại diện pháp luật của Idgreen Ky Son và CTCP Đầu tư Solaris Việt Nam.

Idgreen Ky Son được thành lập tháng 12/2016. Ông Khuất Hữu Việt là người đại diện Idgreen Ky Son từ tháng 7/2024. Cũng trong thời gian này, công ty tăng vọt vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 455 tỷ đồng.

Nguồn tin của PV cho hay, tại thời điểm tháng 9/2024, ông Khuất Hữu Việt đem 44,5 triệu cổ phần tại Idgreen Ky Son để thế chấp tại HDBank chi nhánh Hà Nội.

Ngoài ra, ông Khuất Hữu Việt còn nắm giữ hơn 54 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Solaris Việt Nam theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 01/GCN-TT ngày 10/01/2026. Tháng 8/2026, ông Việt đem số cổ phần này làm tài sản bảo đảm tại BaoVietBank.