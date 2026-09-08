Diamond Sky được bảo chứng bởi những thương hiệu nổi tiếng nào?

Với quy hoạch bài bản và sự đồng hành của những thương hiệu uy tín, Diamond Sky là tài sản có giá trị bền vững và dư địa tăng giá dài hạn.

Thương hiệu hàng đầu lĩnh vực xây dựng Bachy Soletanche và Central

Trong công trình cao tầng, nền móng là hạng mục quyết định sự ổn định và tuổi thọ công trình, đồng thời gần như không thể điều chỉnh sau khi hoàn thiện. Vì vậy, đây là phần đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao và kiểm soát chặt chẽ từ đầu.

Tại Diamond Sky, phần nền móng được thực hiện bởi Bachy Soletanche, tập đoàn chuyên sâu về kỹ thuật nền móng có nguồn gốc từ Pháp, với nhiều thập kỷ kinh nghiệm triển khai các công trình phức tạp trên thế giới. Bachy Soletanche có thế mạnh về xử lý nền đất, thi công móng sâu và các giải pháp kỹ thuật cho những dự án yêu cầu cao về độ ổn định. Danh mục công trình của tập đoàn trải rộng từ hạ tầng giao thông, công trình ngầm đến các tổ hợp cao tầng tại nhiều thị trường quốc tế.

Diamond Sky sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích hiện đại, không gian bán đảo trong lành - Ảnh: PC

Bên cạnh đó, Central là đơn vị giữ vai trò tổng thầu thi công Diamond Sky. Đây là các đơn vị xây dựng có tiếng tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa Bachy Soletanche với chuyên môn nền móng quốc tế và Central với năng lực triển khai trong nước tạo nên mô hình hợp tác phù hợp với các dự án cao tầng quy mô lớn: kết hợp chuyên môn quốc tế ở các hạng mục kỹ thuật đặc thù với khả năng tổ chức thi công trong nước.

Chất lượng công trình bắt đầu từ những giá trị ít được nhìn thấy

Khách hàng mua căn hộ cao cấp ngày càng quan tâm đến những yếu tố phía sau một dự án như năng lực chủ đầu tư, đơn vị thi công, tiến độ thực tế và tiêu chuẩn kỹ thuật, bên cạnh vị trí, thiết kế hay tiện ích. Giá trị của một công trình không chỉ được đánh giá ở thời điểm bàn giao, mà còn nằm ở khả năng vận hành ổn định trong nhiều năm. Một dự án được đầu tư bài bản từ nền móng sẽ tạo tiền đề cho sự an tâm của cư dân trong quá trình sinh sống lâu dài.

Công trình nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á kế bên Diamond Sky

Với Diamond Sky, sự tham gia của Bachy Soletanche trong hạng mục nền móng và Central trong vai trò tổng thầu là những yếu tố quan trọng để khách hàng tham khảo khi đánh giá chất lượng xây dựng, bên cạnh vị trí, quy hoạch, tiện ích và giá trị phát triển dài hạn. Diamond Sky được phát triển với sự chú trọng từ những phần nền tảng nhất, nơi góp phần quyết định độ bền vững của không gian sống trong nhiều thập kỷ.

Căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky

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