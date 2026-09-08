OBC Holdings: Từ tích lũy nền tảng đến hành trình khai mở giá trị

Hơn nửa thập kỷ xây dựng nền tảng, khẳng định triết lý kinh doanh

Thành lập từ năm 2020, OBC Holdings (OBC Thuận An) lựa chọn hướng đi khác biệt - tập trung thâu tóm và M&A các quỹ đất tiềm năng tại các khu vực năng động của Tp. HCM, trong đó trọng tâm đặt tại khu vực Bình Dương (cũ) - nay là Đông Bắc Tp. HCM - một trong những cực tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực phía Nam.

Ra đời giữa lúc thị trường bất động sản trải qua giai đoạn biến động nhất trong hơn 10 năm qua, thay vì tập trung những mục tiêu ngắn hạn, OBC Holdings hướng đến việc dành nhiều thời gian xây dựng đội ngũ, quỹ đất, kết nối đối tác từ các lĩnh vực đầu tư, tài chính, xây dựng, quản lý vận hành… làm nền tảng vững chắc cho một chiến lược phát triển dài hạn.

Với sự am hiểu sâu sắc về thị trường, pháp lý phát triển dự án, đầu tư kinh doanh bất động sản của những nhân sự nòng cốt trong Ban lãnh đạo, đến nay OBC Holdings đang từng bước bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, sáng tạo và năng động cho một chu kỳ phát triển mới.

Đặc biệt, không thể không kể đến quỹ đất hơn 12,68 ha với hơn 16.600 sản phẩm dự kiến được cung ứng ra thị trường từ nay đến năm 2036, trong đó, việc thay đổi màu sắc nhận diện mới áp dụng từ tháng 8/2026 là một cột mốc quan trọng và ý nghĩa của Tập đoàn.

Cùng với diện mạo mới, OBC Holdings sẽ chính thức tổ chức loạt sự kiện trong thời gian tới cũng như đẩy nhanh tốc độ xây dựng và hoàn thiện tổ hợp văn phòng, nhà mẫu và đón tiếp khách hàng tại 460 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Tp. HCM.

Diện mạo mới cho một chương phát triển mới

Trước tháng 8/2026, nhận diện chính thức của OBC Holdings thiên về tông nâu đồng lấy cảm hứng từ màu đất và hợp kim, đại diện cho sự vững chãi, chân thật và bền vững theo đúng tinh thần kiên trì theo đuổi những giá trị thực, hướng đến mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững.

Từ tháng 8/2026, hệ thống nhận diện mới với màu xanh ngọc lục bảo làm chủ đạo, kết hợp cùng vàng kim như một lời khẳng định mạnh mẽ hơn nữa về triết lý kinh doanh và tinh thần của OBC Holdings khi bắt đầu một chương phát triển mới với quy mô lớn hơn và tầm nhìn rộng mở hơn .

Từ tháng 8/2026, OBC Holdings chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu

OBC Holdings với O - Outstanding Sincerity - Tử tế; B - Bold Commitment - Kiên định; C - Consistent Foundation - Bền vững, một lần nữa nhấn mạnh triết lý kinh doanh và sứ mệnh mà OBC Holdings đã kiên trì lựa chọn ngay từ những ngày đầu thành lập.

Trong khi đó, sắc xanh ngọc lục bảo tượng trưng cho sự khai mở, sức sống và những giá trị còn đang được khám phá; vàng kim đại diện cho sự bền vững, uy tín và những thành quả được bồi đắp theo thời gian. Hai gam màu mới là một sự bổ sung hoàn hảo cho tinh thần kiên trì, tỉ mỉ và nhẫn nại của "Người Khai Ngọc" OBC Holdings, phản ánh tinh thần theo đuổi sự mới mẻ, năng động và sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp với xu thế.

Đây không chỉ là triết lý phát triển, kinh doanh bất động sản mà còn là cách OBC Holdings tiếp cận mỗi vùng đất: tìm kiếm những giá trị tiềm ẩn, đầu tư bài bản từ nền tảng và từng bước đưa những giá trị đó thành sản phẩm có giá trị thực trên thị trường.

Song hành với diện mạo mới, OBC Holdings đang tập trung xây dựng nhà điều hành và tổ hợp nhà mẫu mang tên "Special Sales Gallery" tại 460 Phạm Văn Đồng (Phường Hiệp Bình) với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động từ đầu tháng 10/2026. Đây sẽ là không gian chính phục vụ hoạt động trải nghiệm sản phẩm và kết nối khách hàng của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh, OBC Holdings dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện liên tục trong quý 4/2026, không chỉ kết nối các đối tác phân phối mà còn chính thức ra mắt A&K Tower - một trong những dấu ấn đầu tiên của hành trình kiến tạo sản phẩm có giá trị thật, lâu dài cho khách hàng, đối tác và thị trường.

"Hợp Đông – Đông Hội Phát Lộc" diễn ra ngày 10.09 là sự kiện do OBC Holdings tổ chức, mở ra không gian kết nối, mở rộng hợp tác cùng các đối tác phân phối bất động sản.



