Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Nơi tăng tốc, chỗ ì ạch

Tại khu vực nút giao cuối tuyến ở vòng xoay Phước Thắng, Đường 2 Tháng 9, các hạng mục cầu vượt đang được triển khai. Hiện các trụ cầu đang trong quá trình xây dựng. Phần mặt bằng phục vụ thi công cầu đã hoàn thiện khoảng 70%. Đây là vị trí có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối tuyến đường mới với mạng lưới giao thông hiện hữu, đưa dòng phương tiện từ tuyến cao tốc về khu vực đô thị Vũng Tàu và hướng ra biển. Tuy nhiên, đi dọc tuyến, không khó để nhận thấy sự khác biệt về tiến độ giữa các khu vực.