Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Nơi tăng tốc, chỗ ì ạch
Chỉ còn khoảng 4 tháng theo kế hoạch hoàn thành, dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang có sự chênh lệch lớn về tiến độ. Trong khi một số gói thầu đã đạt hơn 90% khối lượng, nhiều đoạn tuyến vẫn đang loay hoay với công tác san lấp mặt bằng.
Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 16km. Tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, bắt đầu từ vòng xoay quốc lộ 56 và kết thúc tại vòng xoay Phước Thắng, Đường 2 Tháng 9, kết nối trực tiếp với khu vực biển Vũng Tàu.
Khoảng 13km đầu tuyến có tốc độ thiết kế tối đa 100 km/h, đoạn cuối tuyến giảm còn 80 km/h. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, triển khai đồng loạt. Trong đó, một số đoạn đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu được đánh giá có điều kiện thi công phức tạp, đòi hỏi thời gian xử lý kỹ thuật. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, khi thời gian không còn nhiều, tiến độ trên công trường đang cho thấy những hình ảnh trái ngược.
Tại gói thầu số 34, đoạn từ đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nút giao Vũng Vằn, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Ông Hoàng Ngọc Cương - đại diện đơn vị thi công gói thầu số 34 - cho biết để đảm bảo tiến độ, nhà thầu tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, làm xuyên lễ và ngày nghỉ. Đến nay, khối lượng thực hiện của gói thầu đạt hơn 90%, ngày 25/11/2026 đơn vị sẽ hoàn thành xong công trình.
Ông Lê Kim Hữu Long - công nhân đang làm việc trên công trường - cho biết, thời gian qua, nhà thầu yêu cầu công nhân làm xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ để kịp tiến độ nên tiền công, tiền lương cũng khá hơn.
Việc tăng ca, tăng kíp đang được nhiều nhà thầu triển khai trong bối cảnh thời gian thực hiện dự án không còn nhiều.
Tại khu vực nút giao cuối tuyến ở vòng xoay Phước Thắng, Đường 2 Tháng 9, các hạng mục cầu vượt đang được triển khai. Hiện các trụ cầu đang trong quá trình xây dựng. Phần mặt bằng phục vụ thi công cầu đã hoàn thiện khoảng 70%. Đây là vị trí có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối tuyến đường mới với mạng lưới giao thông hiện hữu, đưa dòng phương tiện từ tuyến cao tốc về khu vực đô thị Vũng Tàu và hướng ra biển. Tuy nhiên, đi dọc tuyến, không khó để nhận thấy sự khác biệt về tiến độ giữa các khu vực.
Công trường đang thi công.
Theo ghi nhận, tại một số đoạn từ nút giao ĐT994 đến điểm cuối tuyến, công tác thi công vẫn chủ yếu tập trung vào san lấp mặt bằng.
Đây cũng là khu vực được đánh giá có tiến độ chậm nhất trên toàn tuyến. Tại một số vị trí, các hạng mục xây dựng chính chưa được triển khai rõ rệt, trong khi những đoạn khác đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Sự chênh lệch tiến độ càng rõ khi đặt cạnh những gói thầu đã đạt trên 90% khối lượng và đang tổ chức thi công liên tục để hoàn thành trong tháng 11.
Với mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026, áp lực đang dồn lên các nhà thầu còn chậm tiến độ. Đặc biệt, tại những khu vực có nền đất yếu, việc vừa xử lý kỹ thuật, vừa đẩy nhanh thi công là bài toán không đơn giản.
Thời gian còn lại không nhiều. Nếu các đoạn đang chậm không được tăng tốc trong thời gian tới, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến là vấn đề cần được đặc biệt lưu ý.
Theo
Tiền phong
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