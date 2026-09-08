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Việt Nam sắp có tòa tháp cao 388m được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa Á Đông, có bãi đỗ trực thăng và kỳ vọng trở thành “nóc nhà miền Bắc”

| | Bất động sản

Dự án Dragon 75 Complex do Tập đoàn DOJI đầu tư với số vốn hơn 7.515 tỷ đồng, sở hữu tòa tháp cao 388m hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc mới tại Hải Phòng.

Việt Nam sắp có tòa tháp cao 388m được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa Á Đông, có bãi đỗ trực thăng và kỳ vọng trở thành “nóc nhà miền Bắc”- Ảnh 1.

Cuối năm ngoái, TP Hải Phòng chính thức khởi công dự án Dragon 75 Complex tại khu vực Bắc Sông Cấm, đánh dấu bước tiến mới trong việc kiến tạo các công trình biểu tượng quốc gia. Với tòa tháp trọng điểm cao 388m, dự án không chỉ thay đổi đường chân trời của thành phố cảng mà còn thiết lập một cột mốc mới về chiều cao tại khu vực phía Bắc.

Dự án Dragon 75 Complex tọa lạc trên quỹ đất gần 2ha tại khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư đạt hơn 7.515 tỷ đồng.

Dragon 75 Complex được quy hoạch là một quần thể kiến trúc gồm hai tòa tháp chính: Dragon Jade 75 (cao 75 tầng) và Dragon Amber Residence (cao 41 tầng). Trong đó, tòa tháp Dragon Jade 75 với chiều cao 388m được xem là tâm điểm, hướng tới mục tiêu trở thành "nóc nhà miền Bắc".

Việt Nam sắp có tòa tháp cao 388m được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa Á Đông, có bãi đỗ trực thăng và kỳ vọng trở thành “nóc nhà miền Bắc”- Ảnh 2.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có hai công trình cao trên 70 tầng đã vận hành là Landmark 81 (81 tầng) tại TP.HCM và Keangnam Hanoi Landmark Tower (72 tầng) tại Hà Nội. Nếu hoàn thiện đúng thiết kế, Dragon Jade 75 sẽ trở thành một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho hạ tầng đô thị Hải Phòng.

Về ngôn ngữ thiết kế, dự án do kiến trúc sư Massimo Mercurio thực hiện, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa Á Đông. Hai tòa tháp được tạo hình như "rồng mẹ” và "rồng con", kết nối hài hòa nhằm thể hiện ý niệm về sự thịnh vượng và phát triển bền vững của thành phố cảng.

Dragon 75 Complex được định vị là khu phức hợp đa chức năng tích hợp hệ thống tiện ích khép kín tiêu chuẩn quốc tế. Dự án bao gồm: Khách sạn 5 sao và căn hộ hạng sang; trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê hạng A; chuỗi nhà hàng cao cấp và các dịch vụ giải trí trên cao (sky pool, sky garden); Đài quan sát toàn cảnh thành phố và bãi đỗ trực thăng.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư Tập đoàn DOJI khẳng định dự án sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần nâng tầm vị thế của Hải Phòng. Dù là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích nhỏ nhất cả nước, Hải Phòng hiện đứng thứ 3 về quy mô kinh tế, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM.

Tâm Nguyên

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