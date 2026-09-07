Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Ninh tung hơn 16.700 căn nhà ở xã hội, giá từ 7 triệu đồng/m²

| | Bất động sản

Trong tháng 8, hơn 16.700 căn nhà ở xã hội thuộc 27 dự án tại Bắc Ninh được xác định đủ điều kiện bán. Đáng chú ý, một dự án có giá dự kiến chỉ hơn 7,6 triệu đồng/m².

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 8, địa phương có hơn 16.700 căn nhà ở xã hội thuộc 27 dự án đủ điều kiện để bán.

Trong số này, dự án có số lượng căn hộ lớn nhất là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, nay thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, với hơn 2.500 căn. Tại dự án này, giá bán phân khu CT1 là 13,4 triệu đồng/m², trong khi giá bán phân khu CT2 là 14,5 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, Khu nhà ở xã hội Cát Tường ECO trên đường Lê Thái Tổ (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh cũ) có hơn 1.000 căn đủ điều kiện bán. Giá bán dự kiến chỉ hơn 7,6 triệu đồng/m², thuộc nhóm có mức giá thấp nhất trong các dự án được công bố.

Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ở chiều ngược lại, một trong những dự án có giá bán cao nhất là Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, hạng mục các tòa nhà ở xã hội tại lô đất NOXH B2 và NOXH B4. Dự án này có hơn 540 căn nhà ở xã hội, với giá bán hơn 20,6 triệu đồng/m².

Bên cạnh đó, nhiều dự án nhà ở xã hội khác tại Bắc Ninh có mức giá dao động từ hơn 8 triệu đồng đến hơn 9 triệu đồng/m². Đơn cử, Khu nhà ở chung cư cho người có thu nhập thấp tại khu nhà ở Bắc Từ Sơn (thuộc phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũ), có giá bán khoảng 8,58 triệu đồng/m². Mức giá này đã bao gồm VAT 5%, nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án hạ tầng đã triển khai lớn nhất Việt Nam, có lượng đất đào đắp đủ lấp đầy 12 lần Hồ Tây, nhà ga rộng bằng 50 sân bóng đá, đường băng đón được máy bay lớn nhất hành tinh

Dự án hạ tầng đã triển khai lớn nhất Việt Nam, có lượng đất đào đắp đủ lấp đầy 12 lần Hồ Tây, nhà ga rộng bằng 50 sân bóng đá, đường băng đón được máy bay lớn nhất hành tinh Nổi bật

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 'ôm nợ' gấp 7 lần vốn chủ sở hữu

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 'ôm nợ' gấp 7 lần vốn chủ sở hữu Nổi bật

T&T Homes phát triển “Đô thị khơi nguồn tri thức” từ những giá trị khác biệt

T&T Homes phát triển “Đô thị khơi nguồn tri thức” từ những giá trị khác biệt

17:30 , 07/09/2026
Nóng: Thành phố giàu nhất Việt Nam bán hàng trăm căn hộ giá cực rẻ

Nóng: Thành phố giàu nhất Việt Nam bán hàng trăm căn hộ giá cực rẻ

17:01 , 07/09/2026
Hà Nội dự kiến đặt 'Khải hoàn môn' ở đâu?

Hà Nội dự kiến đặt 'Khải hoàn môn' ở đâu?

16:56 , 07/09/2026
Cận cảnh hồ Hoàn Kiếm hiện tại, hé lộ diện mạo tương lai với loạt thay đổi lớn

Cận cảnh hồ Hoàn Kiếm hiện tại, hé lộ diện mạo tương lai với loạt thay đổi lớn

16:34 , 07/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên