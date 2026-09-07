Cận cảnh hồ Hoàn Kiếm hiện tại, hé lộ diện mạo tương lai với loạt thay đổi lớn

Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đang được lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch, được xác định là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan của Thủ đô. Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hướng tới tạo lập chỉnh thể không gian lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm; tái thiết và tái cấu trúc hệ thống quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng...

07-09-2026

07-09-2026