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Cận cảnh hồ Hoàn Kiếm hiện tại, hé lộ diện mạo tương lai với loạt thay đổi lớn

| | Bất động sản

Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đang được lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch, được xác định là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan của Thủ đô. Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hướng tới tạo lập chỉnh thể không gian lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm; tái thiết và tái cấu trúc hệ thống quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng...

Hiện nay, khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa được chỉnh trang, đồng thời với việc phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập.

Quy hoạch dự kiến mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn mang tên Quảng trường Hòa Bình với biểu tượng Khải Hoàn Môn. Quảng trường mới giúp tăng cường kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía Đông.

Khu vực trụ sở HĐND TP Hà Nội hiện nay

Ngay sát trụ sở HĐND TP Hà Nội là Cung Thiếu nhi Hà Nội và Rạp Khăn Quàng Đỏ.

Trụ sở UBND TP Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực 3 tòa nhà này dự kiến được xây dựng công trình mới cao 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất. Dự kiến hạ giải trụ sở HĐND, UBND Thành phố, Rạp Khăn Quàng Đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi.

Dự kiến, khu vực này giữ lại ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý. Không gian được nghiên cứu tổ chức theo các trục Bắc - Nam, Đông - Tây, kết nối với công viên - quảng trường phía Bắc và phía Đông, Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm.

Phối cảnh trụ sở UBND TP Hà Nội nhìn từ phía xa

Khu vực trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận sẽ được cải tạo, xây dựng lại để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Phối cảnh mới của công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi

Phố Tràng Tiền hiện nay sẽ được nghiên cứu tổ chức thành không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt.

Không gian trục Hàng Khay - Tràng Tiền hiện nay

Khu vực này được nghiên cứu tổ chức không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt; nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn.

Đồng thời, phương án nghiên cứu tổ chức tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền thành không gian đi bộ; bổ sung, mở rộng hướng tiếp cận cụm di tích Đình - Đền - Chùa Vũ Thạch từ các phố Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng.

Khu vực tháp Hòa Phong và Bưu điện Hà Nội được nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp.

Bưu điện Hà Nội hiện nay

Khu vực này được nghiên cứu theo hướng hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp; đồng thời đề xuất giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của Chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện.

Phối cảnh kiến trúc đặc trưng của Chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện.

Đặc biệt, khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và phụ cận có sự thay đổi khá lớn.

Khu vực này được nghiên cứu gắn kết hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm; kết nối trục Tràng Tiền và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật mở phía sau Nhà hát Lớn, hình thành không gian biểu diễn ngoài trời kết hợp với công trình hiện hữu.

Theo Trần Hoàng - Duy Phạm

Hà Nội Mới

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