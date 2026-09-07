Quy hoạch sông Hồng, hồ Hoàn Kiếm hút cả nghìn người đến tìm hiểu ngay ngày đầu

Ông Đỗ Văn Hưng (tổ 7 Chương Dương, phường Hồng Hà) cho biết gia đình thuộc diện phải di dời. Theo ông, mức bồi thường dự kiến cao hơn giá quy định là chính sách tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, ông mong muốn được bố trí tái định cư bằng đất do gia đình đã sinh sống lâu năm tại nhà riêng và chưa quen điều kiện ở chung cư.