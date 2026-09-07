Công bố phối cảnh dự kiến toà nhà UBND TP Hà Nội và công trình quanh Hồ Gươm
Theo Minh Tuệ/VTC News |
07-09-2026 - 13:46 PM |
Bất động sản
Hà Nội công bố phối cảnh chỉnh trang, tái thiết khu vực Hồ Gươm, trong đó nhiều công trình được đề xuất hạ giải để mở rộng không gian công cộng và tạo diện mạo mới.
- 07-09-2026
- 07-09-2026
- 07-09-2026
Theo Minh Tuệ/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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