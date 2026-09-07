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Công bố phối cảnh dự kiến toà nhà UBND TP Hà Nội và công trình quanh Hồ Gươm

| | Bất động sản

Hà Nội công bố phối cảnh chỉnh trang, tái thiết khu vực Hồ Gươm, trong đó nhiều công trình được đề xuất hạ giải để mở rộng không gian công cộng và tạo diện mạo mới.

Từ 7/9 đến hết 26/9, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Tổng thể phối cảnh dự kiến khu vực hồ Hoàn Kiếm

Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hoà Bình.

Phối cảnh đề xuất quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Đối với khu vực trụ sở UBND thành phố, phương án dự kiến bố trí công trình mới 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất; nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi.

Phối cảnh trụ sở UBND TP Hà Nội sau khi tái thiết.

Công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới.

Đối với khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp; đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của Chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện.

Phối cảnh chùa Báo Ân.

Phối cảnh Đền Bà Kiệu, Công trình tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội.

Phối cảnh Opera Hà Nội.

Phối cảnh đề xuất ngõ Tràng Tiền.

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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