Tiệm cà phê hot nhất Đồi Tà Pạ (An Giang) bị xử phạt, yêu cầu tháo dỡ: Hơn 900m² đất rừng phòng hộ bị sử dụng sai mục đích

Trước khi bị xử phạt, Tiệm cà phê Lưng Chừng là địa điểm thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, check-in, ngắm cảnh. Nằm trên triền đồi, quán có tầm nhìn từ trên cao xuống hồ nước phía dưới. Không gian khá rộng, có nhiều cây xanh cùng các khu vực, tiểu cảnh phục vụ khách chụp ảnh. Những hình ảnh về địa điểm này cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo nên làn sóng nhiều người tìm đến check-in, ngắm cảnh.

Chiều 4/9, UBND xã Tri Tôn tổ chức tống đạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang và ông Nô Thái Hòa, cùng là chủ Tiệm cà phê Lưng Chừng.

Theo thông tin từ UBND xã Tri Tôn, hai cá nhân bị xử phạt do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

UBND xã Tri Tôn tổ chức tống đạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang và ông Nô Thái Hòa, cùng là chủ Tiệm cà phê Lưng Chừng. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tri Tôn

Đáng chú ý, trước khi các quyết định xử phạt được ban hành, chính quyền địa phương đã mời những cá nhân có liên quan đến làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu tạm dừng các hoạt động xây dựng, đồng thời khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất. Tuy nhiên, theo UBND xã Tri Tôn, sau khi được nhắc nhở, các hoạt động vi phạm vẫn tiếp tục được thực hiện.

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh hiện trạng và hồ sơ liên quan, UBND xã Tri Tôn tiến hành lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định xử phạt, ông Thạch Giang (sinh năm 1974, cư trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại khu vực thuộc địa giới hành chính xã Tri Tôn.

Tiệm cà phê Lưng Chừng là địa điểm thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, check-in, ngắm cảnh. Ảnh: FB Tiệm cà phê Lưng Chừng

Cụ thể, ông Giang đã tự ý xây dựng sàn, cất tum và làm đường bê tông tại Lô E, Khoảnh 7, Tiểu khu 22, khu rừng phòng hộ Đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tổng diện tích đất vi phạm được xác định là 721,21m².

Với hành vi trên, ông Thạch Giang bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, đồng thời bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất theo quy định.

Nằm trên triền đồi, quán có tầm nhìn từ trên cao xuống hồ nước phía dưới. Ảnh: FB Tiệm cà phê Lưng Chừng

Tiệm cà phê Lưng Chừng là địa điểm thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, check-in, ngắm cảnh. Ảnh: FB Tiệm cà phê Lưng Chừng

Đối với ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, cư trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn), cơ quan chức năng cũng xác định người này có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ông Hòa đã tự ý xây dựng sàn, cất tum và làm đường bê tông tại Lô O, Khoảnh 7, Tiểu khu 22, khu rừng phòng hộ Đồi Tà Pạ. Diện tích đất vi phạm là 185,1m².

Theo quyết định xử phạt, ông Nô Thái Hòa bị phạt 4 triệu đồng và cũng bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Như vậy, tổng diện tích đất vi phạm được xác định đối với hai trường hợp là 906,31m², tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 11,5 triệu đồng.

Ông Thạch Giang và ông Nô Thái Hòa có trách nhiệm chấp hành các quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nằm trên triền đồi, quán có tầm nhìn từ trên cao xuống hồ nước phía dưới. Ảnh: FB Tiệm cà phê Lưng Chừng

Tại buổi tống đạt, lãnh đạo UBND xã Tri Tôn yêu cầu hai cá nhân nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định xử phạt; đồng thời không tiếp tục xây dựng, sửa chữa, cơi nới hoặc mở rộng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND xã Tri Tôn cho biết việc xử lý các trường hợp vi phạm tại Tiệm cà phê Lưng Chừng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ rừng trên địa bàn; đồng thời ngăn chặn tình trạng tự ý sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ khi chưa được phép.

Địa phương cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ tại khu vực Đồi Tà Pạ nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ rừng; không tự ý san lấp, mở đường, dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

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