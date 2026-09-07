Capitaland Tower lãi ròng hơn 330 tỷ đồng bán niên 2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty TNHH Capitaland Tower công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính cho kỳ báo cáo 6 tháng năm 2026 (từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 30/6/2026).

Theo đó, tính đến cuối kỳ báo cáo, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp gần 11.283 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ở mức âm hơn 7.046 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng mạnh từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng.

Bán niên 2026, Capitaland Tower lãi ròng gần 332 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 2.733 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2026 lên tới 68.209 tỷ đồng; cơ cấu nợ không được thể hiện cụ thể.

Được biết Capitaland Tower từng phát hành 4 lô trái phiếu gồm: CPLCB2328001, CPLCB2328002, CPLCB2328003 và CPLCB2328004.

Cả 4 lô trái phiếu này đều được phát hành vào ngày 25/7/2023, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/7/2028. Tổng giá trị phát hành là gần 12.240 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án The Sun Tower do Capitaland Tower ầu tư. Ảnh: CĐT

Theo công bố phát hành trên HNX, 4 lô trái phiếu của Capitaland Tower đều có mức lãi suất chỉ 1%/năm, lãi được trả vào thời điểm đáo hạn. Tuy nhiên, ngoài phần lãi suất được hưởng, người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi chưa được thanh toán liên quan đến trái phiếu thuộc sở hữu của người sở hữu trái phiếu để góp vào vốn điều lệ của tổ chức phát hành.

Sau khi thực hiện quyền góp vốn, trái chủ sẽ trở thành thành viên góp vốn của tổ chức phát hành. Đây là đặc tính thương mại của trái phiếu, trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, không phải là trái phiếu kèm chứng quyền.

Ngày 29/12/2025, Capitaland Tower tất toán lô CPLCB2328004 sau hơn 2 năm phát hành. Đến ngày 20/3/2026, doanh nghiệp tiếp tục tất toán 3 lô còn lại, qua đó "sạch" nợ trái phiếu.

Về Capitaland Tower, doanh nghiệp này được thành lập ngày 4/4/2016, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; với vốn điều lệ 4,48 tỷ đồng (tương đương 200.000 USD), chủ sở hữu là CVH Cayman Holdings Limited (địa chỉ trụ sở chính: Cayman Islands). Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là ông Lim Hua Tiong (SN 1975, quốc tịch Singapore).

Chỉ sau đó 5 tháng (tháng 9/2016), Capitaland Tower tăng vốn đột biến lên 1.608,7 tỷ đồng (tương đương hơn 72 triệu USD); 100% là vốn nước ngoài.

Đến tháng 3/2017, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn điều lệ lên mức 2.070 tỷ đồng (tương đương 90 triệu USD).

Tháng 2/2019, chủ mới theo đăng ký doanh nghiệp của Capitaland Tower là CLV Investment 6 Limited (đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Cayman Islands) khi nắm tới 98% vốn Capitaland Tower. 2% vốn còn lại của Capitaland Tower chia đều cho 2 cổ đông còn lại là Huỳnh Diệu Xương và Ngô Ngọc Hưng.

Sau nhiều thay đổi, đến tháng 11/2023, cơ cấu cổ đông của Capitaland Tower có sự thay đổi đáng kể khi CLV Investment 6 Limited chỉ còn sở hữu 5%; ông Lương Phan Sơn đứng tên cho phần vốn góp 1.966,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 3/2024, cổ đông ngoại tiếp tục thoái toàn bộ vốn tại Capitaland Tower, lúc này ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tân Hưng mỗi người sở hữu 2,5% vốn doanh nghiệp; còn ông Lương Phan Sơn vẫn duy trì tỷ lệ nắm giữ 95%.

Đến tháng 8/2025, doanh nghiệp tăng mạnh vốn từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Mạnh Kiên 0,224%; Nguyễn Tân Hưng 0,224%; Lương Phan Sơn 8,522% và Lê Thị Huyền Linh 91,03%.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 17/12/2025, doanh nghiệp có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Mai Hồ Điệp (SN 1980)- Tổng Giám đốc và Lương Phan Sơn- Chủ tịch HĐTV.