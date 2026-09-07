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Chủ đầu tư Danang Downtown báo lãi hơn 174 tỷ đồng nửa đầu năm

| | Bất động sản

Công ty TNHH Công viên Châu Á vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026. Doanh nghiệp ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong kết quả kinh doanh cùng sự cải thiện đáng kể các chỉ số an toàn tài chính.

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Công viên Châu Á vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong kỳ đạt hơn 174 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/06/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 15.435,6 tỷ đồng. Sự gia tăng vượt trội về quy mô vốn chủ sở hữu đến từ việc bổ sung vốn góp từ các cổ đông. Quy mô vốn gia tăng mạnh mẽ phản ánh tiềm lực tài chính dồi dào của doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Tổng tài sản của Công ty tính đến hết kỳ báo cáo tăng mạnh và đạt mốc 26.721,9 tỷ đồng.

Chủ đầu tư Danang Downtown báo lãi hơn 174 tỷ đồng nửa đầu năm - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Danang Downtown. Ảnh: CĐT

Đáng chú ý, khả năng thanh toán của doanh nghiệp ghi nhận chuyển biến tích cực khi hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 3,10 lần, tăng mạnh so với kỳ trước. Đây là chỉ số phản ánh doanh nghiệp đạt hiệu quả trong quản lý vốn lưu động, đồng thời chủ động được nguồn lực để ứng phó với các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán lãi vay cũng cải thiện rõ rệt.

Hiệu quả hoạt động cũng được phản ánh qua các chỉ số sinh lời của doanh nghiệp. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,89%. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1,15%. Công ty cho biết, các chỉ số này dự kiến duy trì triển vọng tích cực trong thời gian tới khi công ty tiếp tục mở bán các cấu phần khác của dự án BĐS chủ lực.

Công ty TNHH Công viên Châu Á thành lập năm 2013 tại Đà Nẵng. Bên cạnh du lịch giải trí, công ty đang phát triển các dự án tầm cỡ như Dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) và Dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (Sun Galaxy Complex).

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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